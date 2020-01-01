Повідомили результати тесту на COVID-19 cвященників, які відспівували інфікованого луцького лікаря-гінеколога

поховання луцького гінеколога Ореста Тимчака, в якого виявили коронавірус.



Про це



Згідно з документами, що видала референс-лабораторія вірусологічних досліджень Центру громадського здоров’я України, в священника й паламаря не виявили інфекції COVID-19.



Тож по завершенні терміну самоізоляції та відповідно до висновку лікаря вони приступлять до виконання службових обов’язків.



Нагадаємо, 30 березня, у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбувалося прощання з лікарем-гінекологом Волинської обласної клінічної лікарні, у якого після смерті лабораторно підтвердили коронавірус. Після цього в ньому провели професійну дезінфекцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Клірики луцького кафедрального собору Святої Трійці одержали результати аналізів на виявлення COVID-19, зданих ними після, в якого виявили коронавірус.Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.Згідно з документами, що видала референс-лабораторія вірусологічних досліджень Центру громадського здоров’я України, в священника й паламаря не виявили інфекції COVID-19.Тож по завершенні терміну самоізоляції та відповідно до висновку лікаря вони приступлять до виконання службових обов’язків.Нагадаємо, 30 березня, у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбувалося прощання з лікарем-гінекологом Волинської обласної клінічної лікарні, у якого після смерті лабораторно підтвердили коронавірус. Після

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