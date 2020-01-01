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Повідомили результати тесту на COVID-19 cвященників, які відспівували інфікованого луцького лікаря-гінеколога

Повідомили результати тесту на COVID-19 cвященників, які відспівували інфікованого луцького лікаря-гінеколога
Клірики луцького кафедрального собору Святої Трійці одержали результати аналізів на виявлення COVID-19, зданих ними після поховання луцького гінеколога Ореста Тимчака, в якого виявили коронавірус.

Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.

Згідно з документами, що видала референс-лабораторія вірусологічних досліджень Центру громадського здоров’я України, в священника й паламаря не виявили інфекції COVID-19.

Тож по завершенні терміну самоізоляції та відповідно до висновку лікаря вони приступлять до виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, 30 березня, у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбувалося прощання з лікарем-гінекологом Волинської обласної клінічної лікарні, у якого після смерті лабораторно підтвердили коронавірус. Після цього в ньому провели професійну дезінфекцію.

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Теги: коронавірус, священники, лікар-гінеколог, Луцьк
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