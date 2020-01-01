Повідомили, чи достатньо на Волині продуктів першої необхідності напередодні Великодніх свят





Сьогодні, 8 квітня, в ОДА відбулася зустріч першого заступника голови облдержадміністрації Леоніда Кирильчука із представниками великих торговельних мереж, -



На пропозицію проаналізувати ситуацію відгукнулися мережі магазинів «Там-Там», «Салют» та «Наш край».



Участь у нараді також взяли представники таких підприємств як «Волинь Зерно Продукт», «Теремно Хліб» та Луцький КХП № 2.



За словами керівника управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрія Горбенка на Волині вдосталь зерна, аби повністю забезпечити населення хлібобулочними виробами. Це підтвердили й представники зернопереробних підприємств. Також область має достатні запаси цукру.



Щодо цін на хлібобулочні вироби, то варто наголосити, що на Волині найнижча ціна на хліб серед мережі підприємств холдингу «Хлібні інвестиції». Як відомо, до складу холдингу входить ПрАТ «Теремно хліб».



Окрім того, Волинська обласна державна адміністрація закликала торговельні мережі не спекулювати цінами на товари першої необхідності, оскільки на необгрунтоване зростання цін скаржиться населення.



Зокрема, як відзначив присутній на нараді заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко, після моніторингу цін, який зробило управління економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації стає зрозуміло, що зростання цін на ряд товарів є не обгрунтованим. На думку Олександра Васильовича, підвищення ціни на цибулю на майже 170 відсотків точно не пов’язане із сезонним здорожчанням.



«Є перелік критичних продуктів, істотне підвищення цін на які неприпустиме. Зокрема, мова йде про недорогі види круп, цукор та борошно, які населення щодня купує. Просимо переглянути свою цінову політику, інакше ми будемо змушені втрутитися у ці процеси на законодавчому рівні», – на завершення зустрічі наголосив перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Кирильчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська ОДА перевірила, чи вистачить наявних в області запасів першої необхідності на складах місцевих товаровиробників та торгових мереж напередодні Великодніх свят та в умовах ажіотажного попиту.Сьогодні, 8 квітня, в ОДА відбулася зустріч першого заступника голови облдержадміністраціїіз представниками великих торговельних мереж, - повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської ОДА.На пропозицію проаналізувати ситуацію відгукнулися мережі магазинів «Там-Там», «Салют» та «Наш край».Участь у нараді також взяли представники таких підприємств як «Волинь Зерно Продукт», «Теремно Хліб» та Луцький КХП № 2.За словами керівника управління агропромислового розвитку облдержадміністраціїна Волині вдосталь зерна, аби повністю забезпечити населення хлібобулочними виробами. Це підтвердили й представники зернопереробних підприємств. Також область має достатні запаси цукру.Щодо цін на хлібобулочні вироби, то варто наголосити, що на Волині найнижча ціна на хліб серед мережі підприємств холдингу «Хлібні інвестиції». Як відомо, до складу холдингу входить ПрАТ «Теремно хліб».Окрім того, Волинська обласна державна адміністрація закликала торговельні мережі не спекулювати цінами на товари першої необхідності, оскільки на необгрунтоване зростання цін скаржиться населення.Зокрема, як відзначив присутній на нараді заступник голови облдержадміністраціїпісля моніторингу цін, який зробило управління економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації стає зрозуміло, що зростання цін на ряд товарів є не обгрунтованим. На думку Олександра Васильовича, підвищення ціни на цибулю на майже 170 відсотків точно не пов’язане із сезонним здорожчанням.«Є перелік критичних продуктів, істотне підвищення цін на які неприпустиме. Зокрема, мова йде про недорогі види круп, цукор та борошно, які населення щодня купує. Просимо переглянути свою цінову політику, інакше ми будемо змушені втрутитися у ці процеси на законодавчому рівні», – на завершення зустрічі наголосив перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Кирильчук.

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