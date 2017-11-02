Відомо, за що затримали підполковника СБУ з Волині на лінії розмежування
Сьогодні, 20:20
Підполковника УСБУ у Волинській області Юрія Силюка затримали за сприяння місцевому мешканцю у проведенні незаконних валютних операцій, а не за фінансування тероризму.
Про це ІА "Конкурент" стало відомо з власних джерел.
Зокрема, згідно підозри оголошеній слідчими ДБР Юрію Силюку, «місцевий мешканець, дізнавшись про суттєву різницю курсів обміну валют на ТОТ у порівнянні з підконтрольною територією України, вирішив здійснити операції з обміну грошових коштів та залучити Юрія Силюка до вирішення питання щодо переміщення валютних цінностей через лінію розмежування та у зворотньому напрямку».
Силюка взяли під варту на 60 діб за підозрою в дачі хабаря. Начальник антитерористичного сектору Андрій Заболотний не затримувався, запобіжний захід йому не обирався, він проходить по справі в якості свідка.
Нагадаємо, 3 квітня підполковника СБУ у Волинській області Юрія Силюка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після надання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 28 тис грн військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії розмежування в умовах ведення бойових дій, за неперешкоджання незаконному переміщенню готівки через лінію розмежування.
Під час операції співробітниками ДБР та внутрішньої безпеки СБУ вилучено 6 млн 400 тис російських рублів, що за курсом НБУ становить близько 2 млн 300 тис грн.
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Про це ІА "Конкурент" стало відомо з власних джерел.
Зокрема, згідно підозри оголошеній слідчими ДБР Юрію Силюку, «місцевий мешканець, дізнавшись про суттєву різницю курсів обміну валют на ТОТ у порівнянні з підконтрольною територією України, вирішив здійснити операції з обміну грошових коштів та залучити Юрія Силюка до вирішення питання щодо переміщення валютних цінностей через лінію розмежування та у зворотньому напрямку».
Силюка взяли під варту на 60 діб за підозрою в дачі хабаря. Начальник антитерористичного сектору Андрій Заболотний не затримувався, запобіжний захід йому не обирався, він проходить по справі в якості свідка.
Нагадаємо, 3 квітня підполковника СБУ у Волинській області Юрія Силюка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після надання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 28 тис грн військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії розмежування в умовах ведення бойових дій, за неперешкоджання незаконному переміщенню готівки через лінію розмежування.
Під час операції співробітниками ДБР та внутрішньої безпеки СБУ вилучено 6 млн 400 тис російських рублів, що за курсом НБУ становить близько 2 млн 300 тис грн.
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