Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 9 квітня





Про це



Вiтер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки, температура -0,-5°, вдень 17-22° тепла.



У Луцька 9 квітня прогнозують також мінливу хмарність і без опадiв. Вiтер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки, температура -0,-2°, вдень 20-22° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у четвер очікується мінлива хмарність, без опадiв.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вiтер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки, температура -0,-5°, вдень 17-22° тепла.У Луцька 9 квітня прогнозують також мінливу хмарність і без опадiв. Вiтер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки, температура -0,-2°, вдень 20-22° тепла.

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