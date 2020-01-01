вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 9 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 9 квітня
У Волинській області у четвер очікується мінлива хмарність, без опадiв.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки, температура -0,-5°, вдень 17-22° тепла.

У Луцька 9 квітня прогнозують також мінливу хмарність і без опадiв. Вiтер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки, температура -0,-2°, вдень 20-22° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Експерти розповіли, чому в Україні подорожчав часник, лимони та імбир
Сьогодні, 20:35
Відомо, за що затримали підполковника СБУ з Волині на лінії розмежування
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 9 квітня
Сьогодні, 20:00
Повідомили, чи достатньо на Волині продуктів першої необхідності напередодні Великодніх свят
Сьогодні, 19:39
На Рівненщині товариш убив чоловіка, який запросив його додому на застілля
Сьогодні, 19:23
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 квітня
07 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на Благовіщення Погода в Луцьку та Волинській області на Благовіщення
06 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 квітня
03 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 3 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 3 квітня
02 квітень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як правильно доглядати за пацієнтом з COVID-19 у домашніх умовах
Сьогодні, 20:55
 0
Експерти розповіли, чому в Україні подорожчав часник, лимони та імбир
Сьогодні, 20:35
 0
Відомо, за що затримали підполковника СБУ з Волині на лінії розмежування
Сьогодні, 20:20
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 9 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Повідомили, чи достатньо на Волині продуктів першої необхідності напередодні Великодніх свят
Сьогодні, 19:39
 0
Медіа
відео
1/8