9 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження ексначальник УСБУ у Волинській області Юрій Фелонюк (на фото), відомий хірург, колишній депутат Волинської обласної ради Любомир Валіхновський, директор ТзОВ «Протезист» ЛТД В’ячеслав Мікульський.
Також особисте свято у громадської діячки Юлії Ткачук.
Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо безмежної любові, міцного здоров’я, довголіття.
Іменинники у цей день – Марта, Панас, Єфрем, Макар, Олександр, Павло та Іван. Хай ангел-охоронець буде з вами повсякчас.
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Також особисте свято у громадської діячки Юлії Ткачук.
Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо безмежної любові, міцного здоров’я, довголіття.
Іменинники у цей день – Марта, Панас, Єфрем, Макар, Олександр, Павло та Іван. Хай ангел-охоронець буде з вами повсякчас.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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