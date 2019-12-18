У Луцьку запалили луг: вогонь небезпечно наблизився до будинків. ФОТО
Сьогодні, 21:18
В обласному центрі Волині невідомі підпалили суху траву на лузі, який знаходиться біль вулиці Чернишевського.
Про це у спільноті Наш Луцьк у фейсбуці написала Світлана Конкевич.
"Нас вірус не уб'є, ми самі себе спалимо. Луг, район вулиці Чернишевського, зараз. Пожежникам дзвонили. Різниця між фото 1,5 години", - йдеться у дописі.
Жінка опублікувала дві світлини, які були зроблені з різницею у півтора години. На другій фотографії видно густий дим та вогонь, що наблизився до житлових будинків.
На місце приїжджали пожежники.
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Про це у спільноті Наш Луцьк у фейсбуці написала Світлана Конкевич.
"Нас вірус не уб'є, ми самі себе спалимо. Луг, район вулиці Чернишевського, зараз. Пожежникам дзвонили. Різниця між фото 1,5 години", - йдеться у дописі.
Жінка опублікувала дві світлини, які були зроблені з різницею у півтора години. На другій фотографії видно густий дим та вогонь, що наблизився до житлових будинків.
На місце приїжджали пожежники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Де поліція, що влада робить бо випадки не поодинокі і майже щодня таке відбувається?!
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