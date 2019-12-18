У Луцьку запалили луг: вогонь небезпечно наблизився до будинків. ФОТО

В обласному центрі Волині невідомі підпалили суху траву на лузі, який знаходиться біль вулиці Чернишевського.Про це у спільноті Наш Луцьк у фейсбуці написала"Нас вірус не уб'є, ми самі себе спалимо. Луг, район вулиці Чернишевського, зараз. Пожежникам дзвонили. Різниця між фото 1,5 години", - йдеться у дописі.Жінка опублікувала дві світлини, які були зроблені з різницею у півтора години. На другій фотографії видно густий дим та вогонь, що наблизився до житлових будинків.На місце приїжджали пожежники.