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У Луцьку запалили луг: вогонь небезпечно наблизився до будинків. ФОТО

У Луцьку запалили луг: вогонь небезпечно наблизився до будинків. ФОТО
В обласному центрі Волині невідомі підпалили суху траву на лузі, який знаходиться біль вулиці Чернишевського.

Про це у спільноті Наш Луцьк у фейсбуці написала Світлана Конкевич.

"Нас вірус не уб'є, ми самі себе спалимо. Луг, район вулиці Чернишевського, зараз. Пожежникам дзвонили. Різниця між фото 1,5 години", - йдеться у дописі.

Жінка опублікувала дві світлини, які були зроблені з різницею у півтора години. На другій фотографії видно густий дим та вогонь, що наблизився до житлових будинків.

На місце приїжджали пожежники.

У Луцьку запалили луг: вогонь небезпечно наблизився до будинків. ФОТО
У Луцьку запалили луг: вогонь небезпечно наблизився до будинків. ФОТО

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Теги: підпал, Луцьк
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Коментарі 1
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Де поліція, що влада робить бо випадки не поодинокі і майже щодня таке відбувається?!
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