На Волині – новий випадок коронавірусу, пацієнт – у важкому стані





Про це йдеться на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні у фейсбуці.



Пацієнт,у якого виявили коронавірус, перебуває на стаціонарному лікуванні. Чоловік у важкому стані.



Станом на 21:00 в лікарню поступили ще двоє пацієнтів з підозрою на коронавірус.



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