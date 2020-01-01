На Волині – новий випадок коронавірусу, пацієнт – у важкому стані
Сьогодні, 21:50
У місті Нововолинську зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус.
Про це йдеться на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні у фейсбуці.
Пацієнт,у якого виявили коронавірус, перебуває на стаціонарному лікуванні. Чоловік у важкому стані.
Станом на 21:00 в лікарню поступили ще двоє пацієнтів з підозрою на коронавірус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні у фейсбуці.
Пацієнт,у якого виявили коронавірус, перебуває на стаціонарному лікуванні. Чоловік у важкому стані.
Станом на 21:00 в лікарню поступили ще двоє пацієнтів з підозрою на коронавірус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Загроза пожежі: у волинські ліси заборонили в'їзд
Сьогодні, 22:27
На Волині – новий випадок коронавірусу, пацієнт – у важкому стані
Сьогодні, 21:50
Як правильно доглядати за пацієнтом з COVID-19 у домашніх умовах
Сьогодні, 20:55