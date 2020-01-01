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На Волині – новий випадок коронавірусу, пацієнт – у важкому стані

На Волині – новий випадок коронавірусу, пацієнт – у важкому стані
У місті Нововолинську зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус.

Про це йдеться на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні у фейсбуці.

Пацієнт,у якого виявили коронавірус, перебуває на стаціонарному лікуванні. Чоловік у важкому стані.

Станом на 21:00 в лікарню поступили ще двоє пацієнтів з підозрою на коронавірус.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, коронавірус
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