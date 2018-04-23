вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Для урізноманітнення часопроведення»: до Луцького зоопарку привезли самця-лапундера

«Для урізноманітнення часопроведення»: до Луцького зоопарку привезли самця-лапундера
До Луцького зоопарку привезли нового постояльця.

Про це йдеться на сторінці звіринцю.

Працівники зоопарку повідомили, що через карантинні заходи їм довелося відкласти на майбутнє плани щодо урізноманітнення колекції, адже коли карантин завершиться, заробляти буде потрібно на поточну діяльність і осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

Не зважаючи на це, у Луцькому зоопарку все ж є оновлення.

"Ми таки встигли до карантину привезти самця-лапундера для урізноманітнення часопроведення нашим дівчаткам цієї ж породи та одного самця нового виду у нашій колекції (генета)", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцький зоопарк, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зміни карантинних обмежень: які об'єкти запрацюють і хто не потребує ізоляції
08 квітень, 23:34
«Для урізноманітнення часопроведення»: до Луцького зоопарку привезли самця-лапундера
08 квітень, 22:59
Загроза пожежі: у волинські ліси заборонили в'їзд
08 квітень, 22:27
На Волині – новий випадок коронавірусу, пацієнт – у важкому стані
08 квітень, 21:50
Схожі новини
У Луцькому зоопарку народилися мавпа та лемур. ВІДЕО У Луцькому зоопарку народилися мавпа та лемур. ВІДЕО
23 квітень, 2018, 13:45
У Луцьку подумають про приєднання міського іподрому до зоопарку У Луцьку подумають про приєднання міського іподрому до зоопарку
04 лютий, 2015, 11:03
9 квітня на Волині: гортаючи календар 9 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку запалили луг: вогонь небезпечно наблизився до будинків. ФОТО У Луцьку запалили луг: вогонь небезпечно наблизився до будинків. ФОТО
08 квітень, 21:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Зміни карантинних обмежень: які об'єкти запрацюють і хто не потребує ізоляції
08 квітень, 23:34
 0
«Для урізноманітнення часопроведення»: до Луцького зоопарку привезли самця-лапундера
08 квітень, 22:59
 0
Загроза пожежі: у волинські ліси заборонили в'їзд
08 квітень, 22:27
 0
На Волині – новий випадок коронавірусу, пацієнт – у важкому стані
08 квітень, 21:50
 0
Медіа
відео
1/8