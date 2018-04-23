«Для урізноманітнення часопроведення»: до Луцького зоопарку привезли самця-лапундера

До Луцького зоопарку привезли нового постояльця.Про це йдеться на сторінці звіринцю.Працівники зоопарку повідомили, що через карантинні заходи їм довелося відкласти на майбутнє плани щодо урізноманітнення колекції, адже коли карантин завершиться, заробляти буде потрібно на поточну діяльність і осінньо-зимовий період 2020-2021 років.Не зважаючи на це, у Луцькому зоопарку все ж є оновлення."Ми таки встигли до карантину привезти самця-лапундера для урізноманітнення часопроведення нашим дівчаткам цієї ж породи та одного самця нового виду у нашій колекції (генета)", - йдеться у повідомленні.