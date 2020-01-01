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Зміни карантинних обмежень: які об'єкти запрацюють і хто не потребує ізоляції

Зміни карантинних обмежень: які об'єкти запрацюють і хто не потребує ізоляції
В Кабміні уточнили, які об'єкти можуть працювати під час карантинних обмежень і хто з не підлягає самоізоляції.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook у середу, 8 квітня, - пише Кореспондент.

За словами Дениса Шмигаля, ці зміни уточнюють перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину, а також категорії людей віком 60 років і старші, які не підлягають самоізоляції.

Згідно зі змінами, під час карантину дозволена робота об'єктів:

- поштової і кур'єрської діяльності;
- будівельних робіт;
- зі збирання і заготівлі відходів;
- установи торгівлі будівельними матеріалами;
- хімчистки.

Також у Кабміні роз'яснили, які категорії людей 60 років і старші не потребують самоізоляції:

держчиновники, депутати всіх рівнів, мери, судді та інші особи, на яких поширюється дія закону Про протидію корупції;

військовослужбовці, співробітники ЗСУ та інші правоохоронці;
особи, які беруть участь у заходах із боротьби з розповсюдженням коронавірусу;

особи, які забезпечують діяльність критичних підприємств.

Крім цього, уряд затвердив порядок обов'язкової обсервації (самоізоляції) осіб, які в'їхали на територію України. При цьому органи місцевого самоврядування мають право здійснювати витрати на проживання громадян в обсерваторах за рахунок коштів місцевих бюджетів.

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Теги: карантин, зміни
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