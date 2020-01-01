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Наступний обмін полоненими відбудеться до Великодня

Наступний обмін полоненими відбудеться до Великодня
Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про обмін утримуваними особами не пізніше Великодня.

Раніше українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

За дорученням Президента Володимира Зеленського українська сторона в Тристоронній контактної групи ініціювала проведення переговорного процесу безперервно, у форматі відеоконференції.

"Під час відеоконференції ТКГ були досягнуті принципові домовленості щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати - не пізніше Великодня", - сказано в ньому.

Крім того, на засіданні ТКГ в середу обговорили питання гуманітарного розмінування територій.

Сторони повинні надати ОБСЄ список об'єктів для розмінування та гарантувати безпеку на всіх ділянках.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак подякував учасникам переговорів за підтримку рішення працювати у більш інтенсивному режимі.

За його словами, першочергові зусилля доцільно спрямувати саме на рішення безпеки та гуманітарних питань.

Єрмак наголосив на важливості повного, всеохоплюючого і безстрокового дотримання режиму припинення вогню на Донбасі на постійній основі.

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Теги: ТКГ, війна, обмін
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