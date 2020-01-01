Як на Великдень відбуватимуться богослужіння та святитимуть паску





Парафіяни зможуть відвідувати храми індивідуально по одній-дві людини, коли богослужіння там не буде, - повідомляє



Як повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ України Юрій Тандіт, такої угоди досягли представники МВС та Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій під час чергової онлайн-зустрічі, присвяченої формату проведення богослужінь під час свят.



"Після жвавого обговорення дійшли такої угоди: служба в храмах відбуватиметься, однак без вірян - для них трансляція проходитиме в режимі онлайн. У місцях богослужінь може бути присутня обмежена кількість людей, а саме: священик, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують богослужіння і забезпечують онлайн-трансляцію. Обов'язковою умовою є носіння захисних масок або респіраторів усіма присутніми, крім священнослужителя", - повідомив Тандіт.



Парафіянам, за його словами, дозволяється відвідувати храм в індивідуальному порядку за відсутності проведення богослужінь. "Але в такому разі кількість осіб, які одночасно там перебувають, не має бути більшою за двох у великих храмах і однієї в храмах меншого розміру, не враховуючи священнослужителів. Всі присутні зобов'язані носити маски, а зовні не має бути черг", - сказав він.



За словами радника глави МВС, існуватиме кілька можливостей проведення обряду освячення пасок і кошиків. У містах священнослужителів запрошуватимуть у пекарні, на заводи або в магазини, де ті освячуватимуть паски, і всі охочі зможуть купити їх вже освяченими. У сільській місцевості віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота, а священик зможе пройти вулицями і освятити їх. "Таким чином вдасться мінімізувати кількість контактів між людьми", - зазначив Тандіт.



Радник глави МВС повідомив, що в разі спроб вірян відвідувати церкву, поліцейські патрулі "толерантно роз'яснюватимуть необхідність виконання цих правил". "За підтримки духовенства, до якого ми звертаємося з проханням пояснювати своїм парафіянам важливість і необхідність дотримання затвердженого алгоритму, ми впевнені, що випадків непокори вимогам постанови буде значно менше", - зазначив він.



Також була досягнута домовленість, що представники всіх релігійних організацій подадуть списки людей, які задіяні в проведенні богослужінь, для їх безперешкодного пересування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Богослужіння у всіх храмах України всіх без винятку конфесій найближчим часом проходитимуть тільки за участю священнослужителів і людей, що забезпечують онлайн-трансляцію.Парафіяни зможуть відвідувати храми індивідуально по одній-дві людини, коли богослужіння там не буде, - повідомляє "Інтерфакс-Україна" Як повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ України, такої угоди досягли представники МВС та Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій під час чергової онлайн-зустрічі, присвяченої формату проведення богослужінь під час свят."Після жвавого обговорення дійшли такої угоди: служба в храмах відбуватиметься, однак без вірян - для них трансляція проходитиме в режимі онлайн. У місцях богослужінь може бути присутня обмежена кількість людей, а саме: священик, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують богослужіння і забезпечують онлайн-трансляцію. Обов'язковою умовою є носіння захисних масок або респіраторів усіма присутніми, крім священнослужителя", - повідомив Тандіт.Парафіянам, за його словами, дозволяється відвідувати храм в індивідуальному порядку за відсутності проведення богослужінь. "Але в такому разі кількість осіб, які одночасно там перебувають, не має бути більшою за двох у великих храмах і однієї в храмах меншого розміру, не враховуючи священнослужителів. Всі присутні зобов'язані носити маски, а зовні не має бути черг", - сказав він.За словами радника глави МВС, існуватиме кілька можливостей проведення обряду освячення пасок і кошиків. У містах священнослужителів запрошуватимуть у пекарні, на заводи або в магазини, де ті освячуватимуть паски, і всі охочі зможуть купити їх вже освяченими. У сільській місцевості віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота, а священик зможе пройти вулицями і освятити їх. "Таким чином вдасться мінімізувати кількість контактів між людьми", - зазначив Тандіт.Радник глави МВС повідомив, що в разі спроб вірян відвідувати церкву, поліцейські патрулі "толерантно роз'яснюватимуть необхідність виконання цих правил". "За підтримки духовенства, до якого ми звертаємося з проханням пояснювати своїм парафіянам важливість і необхідність дотримання затвердженого алгоритму, ми впевнені, що випадків непокори вимогам постанови буде значно менше", - зазначив він.Також була досягнута домовленість, що представники всіх релігійних організацій подадуть списки людей, які задіяні в проведенні богослужінь, для їх безперешкодного пересування.

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