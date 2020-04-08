На Волині водія, який їздив п`яним, віддали на «перевиховання» колегам





Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт

8 березня о 13 год. 55 хв. в місті Володимир-Волинський по вулиці Устилузькій чоловік керував автомобілем марки ГАЗ 330210 в стані алкогольного сп`яніння.



Огляд на стан сп`яніння зі згоди водія провели у лікаря-нарколога Волинського територіального медичного об`єднання. Вміст алкоголю в крові показав 0,3% проміле.



Водій свою вину у скоєнні адміністративного проступку визнав повністю. Повідомив суду, що в обідню пору 8 березня вжив невелику кількість алкогольного напою в честь свята, а потім керував автомобілем.



У вчиненому щиро покаявся, зазначив, що за період свого життя вчинив правопорушення вперше, просив не позбавляти його права керування транспортними засобами, оскільки працює на посаді водія, робота є єдиним джерелом його існування, матеріального забезпечення сім`ї.



Чоловіка звільнили від адміністративної відповідальності та передали на поруки трудовому колективу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій Володимир–Волинського хлібозаводу їздив напідпитку за кермом службового автомобіля. Пригода трапилася у Міжнародний день жінок, 8 березня.Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт “Княжий Град”.

8 березня о 13 год. 55 хв. в місті Володимир-Волинський по вулиці Устилузькій чоловік керував автомобілем марки ГАЗ 330210 в стані алкогольного сп`яніння.Огляд на стан сп`яніння зі згоди водія провели у лікаря-нарколога Волинського територіального медичного об`єднання. Вміст алкоголю в крові показав 0,3% проміле.Водій свою вину у скоєнні адміністративного проступку визнав повністю. Повідомив суду, що в обідню пору 8 березня вжив невелику кількість алкогольного напою в честь свята, а потім керував автомобілем.У вчиненому щиро покаявся, зазначив, що за період свого життя вчинив правопорушення вперше, просив не позбавляти його права керування транспортними засобами, оскільки працює на посаді водія, робота є єдиним джерелом його існування, матеріального забезпечення сім`ї.Чоловіка звільнили від адміністративної відповідальності та передали на поруки трудовому колективу.

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