Двом волинянам «світить» тюрма за вкрадені в односельців картоплю та пшеницю

Жителі села Переславичі Іваничівського району звернулися до поліції та повідомили, що їх обікрали.Про це йдеться на сторінці Іваничівського відділення поліції.6 квітня до місцевих поліцейських звернувся житель села Переславичі та повідомив про те, що в період часу з 27 по 29 березня невідома особа, проникнувши до незачиненного погребу таємно викрала звідти близько 200 кілограм картоплі.Також цього ж дня надійшло повідомлення від жителя села Переславичі про те, що в період часу з 1 по 5 квітня невідомі пошкодили замки та проникли в складські приміщення та викрали 10 мішків пшениці.Працівники слідчо-оперативної групи та сектору реагування патрульної поліції негайно вирушили на місце події та після проведених пошукових заходів встановили, що вказані злочини вчинили двоє 19 річних та 20 річний жителі цього ж населено пункту.За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до шести років.