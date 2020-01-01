На Волині водій-порушник хотів за 700 гривень «порішати» з копами

Волинянин, який порушив правила дорожнього руху пропонував поліцейському хабар у розмірі 700 гривень.У середу, 8 квітня 37-річного жителя Каменя-Каширського, під час несення служби в селищі Іваничі, зупинили поліцейські сектору реагування патрульної поліції Іваничівського відділення поліції.Аби його не притягнули до адміністративної відповідальності правопорушник запропонував поліцейському неправомірну вигоду у сумі 700 грн. Поліцейський відразу на місце викликав слідчо-оперативну групу щоби задокументувати факт надання неправомірної вигоди.За порушення вимог ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення на волинянина склали постанову про адміністративне правопорушення. За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі від 2 до 4 років. Триває досудове слідство.