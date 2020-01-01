Яких вакансій стало більше через СОVID-19





Про це повідомляє



«Зараз підвищився попит на працівників сфери охорони здоров’я, є вакансії медичних сестер, соціальних працівників, фельдшерів, лаборантів», — заявила вона.



За словами Бондіні, також є попит на продавців продовольчих товарів, сортувальників, касирів, поштових та підсобних працівників та водіїв.



«Також хочу зазначити, що з’явились вакансії охоронників і поліцейських. Крім того, затребувані працівники сільського і лісового господарства, адже починаються польові роботи», — додала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центрі зайнятості розповіли, яких вакансій побільшало з початку карантину, який ввели через поширення коронавірусу.Про це повідомляє Громадське , посилаючись на начальницю управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інну Бондіні.«Зараз підвищився попит на працівників сфери охорони здоров’я, є вакансії медичних сестер, соціальних працівників, фельдшерів, лаборантів», — заявила вона.За словами Бондіні, також є попит на продавців продовольчих товарів, сортувальників, касирів, поштових та підсобних працівників та водіїв.«Також хочу зазначити, що з’явились вакансії охоронників і поліцейських. Крім того, затребувані працівники сільського і лісового господарства, адже починаються польові роботи», — додала вона.

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