Яких вакансій стало більше через СОVID-19
Сьогодні, 03:09
У Центрі зайнятості розповіли, яких вакансій побільшало з початку карантину, який ввели через поширення коронавірусу.
Про це повідомляє Громадське, посилаючись на начальницю управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інну Бондіні.
«Зараз підвищився попит на працівників сфери охорони здоров’я, є вакансії медичних сестер, соціальних працівників, фельдшерів, лаборантів», — заявила вона.
За словами Бондіні, також є попит на продавців продовольчих товарів, сортувальників, касирів, поштових та підсобних працівників та водіїв.
«Також хочу зазначити, що з’явились вакансії охоронників і поліцейських. Крім того, затребувані працівники сільського і лісового господарства, адже починаються польові роботи», — додала вона.
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Про це повідомляє Громадське, посилаючись на начальницю управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інну Бондіні.
«Зараз підвищився попит на працівників сфери охорони здоров’я, є вакансії медичних сестер, соціальних працівників, фельдшерів, лаборантів», — заявила вона.
За словами Бондіні, також є попит на продавців продовольчих товарів, сортувальників, касирів, поштових та підсобних працівників та водіїв.
«Також хочу зазначити, що з’явились вакансії охоронників і поліцейських. Крім того, затребувані працівники сільського і лісового господарства, адже починаються польові роботи», — додала вона.
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