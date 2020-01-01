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ЄС дасть Україні 190 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом

ЄС дасть Україні 190 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом
Європейський Союз виділить Україні понад 190 мільйонів євро для задоволення негайних потреб у зв`язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомив комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та перемовин щодо розширення Олівер Варгеї у мікроблозі Twitter, - пише УНІАН.

З метою підтримки шести країн ініціативи "Східне партнерство" для боротьби з коронавірусом буде спрямовано 962 мільйони євро.

У цьому зв'язку, Україна отримає понад 190 мільйонів євро. Зокрема, "кошти будуть спрямовані на зміцнення стійкості суспільства за допомогою надання допомоги вразливим особам, підтримки онлайн освіти у перехідний період, боротьби з дезінформацією".

Довідка

"Східне партнерство" є політичною ініціативою, початок якої було покладено на Празькому саміті в травні 2009 року, і яка спрямована на зближення з ЄС шести східних сусідів - Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України. Співпраця ЄС зі східними партнерами орієнтована на стимулювання політичних і соціально-економічних реформ. Це означає зміцнення демократії та досягнення стабільного і збалансованого зростання в інтересах громадян.

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Теги: ЄС, Україна, коронавірус
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