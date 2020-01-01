ЄС дасть Україні 190 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом





Про це повідомив комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та перемовин щодо розширення Олівер Варгеї у мікроблозі Twitter, - пише



З метою підтримки шести країн ініціативи "Східне партнерство" для боротьби з коронавірусом буде спрямовано 962 мільйони євро.



У цьому зв'язку, Україна отримає понад 190 мільйонів євро. Зокрема, "кошти будуть спрямовані на зміцнення стійкості суспільства за допомогою надання допомоги вразливим особам, підтримки онлайн освіти у перехідний період, боротьби з дезінформацією".



Довідка



"Східне партнерство" є політичною ініціативою, початок якої було покладено на Празькому саміті в травні 2009 року, і яка спрямована на зближення з ЄС шести східних сусідів - Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України. Співпраця ЄС зі східними партнерами орієнтована на стимулювання політичних і соціально-економічних реформ. Це означає зміцнення демократії та досягнення стабільного і збалансованого зростання в інтересах громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Європейський Союз виділить Україні понад 190 мільйонів євро для задоволення негайних потреб у зв`язку з пандемією коронавірусу.Про це повідомив комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та перемовин щодо розширення Олівер Варгеї у мікроблозі Twitter, - пише УНІАН. З метою підтримки шести країн ініціативи "Східне партнерство" для боротьби з коронавірусом буде спрямовано 962 мільйони євро.У цьому зв'язку, Україна отримає понад 190 мільйонів євро. Зокрема, "кошти будуть спрямовані на зміцнення стійкості суспільства за допомогою надання допомоги вразливим особам, підтримки онлайн освіти у перехідний період, боротьби з дезінформацією"."Східне партнерство" є політичною ініціативою, початок якої було покладено на Празькому саміті в травні 2009 року, і яка спрямована на зближення з ЄС шести східних сусідів - Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України. Співпраця ЄС зі східними партнерами орієнтована на стимулювання політичних і соціально-економічних реформ. Це означає зміцнення демократії та досягнення стабільного і збалансованого зростання в інтересах громадян.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію