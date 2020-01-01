ЄС дасть Україні 190 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 05:16
Європейський Союз виділить Україні понад 190 мільйонів євро для задоволення негайних потреб у зв`язку з пандемією коронавірусу.
Про це повідомив комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та перемовин щодо розширення Олівер Варгеї у мікроблозі Twitter, - пише УНІАН.
З метою підтримки шести країн ініціативи "Східне партнерство" для боротьби з коронавірусом буде спрямовано 962 мільйони євро.
У цьому зв'язку, Україна отримає понад 190 мільйонів євро. Зокрема, "кошти будуть спрямовані на зміцнення стійкості суспільства за допомогою надання допомоги вразливим особам, підтримки онлайн освіти у перехідний період, боротьби з дезінформацією".
Довідка
"Східне партнерство" є політичною ініціативою, початок якої було покладено на Празькому саміті в травні 2009 року, і яка спрямована на зближення з ЄС шести східних сусідів - Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України. Співпраця ЄС зі східними партнерами орієнтована на стимулювання політичних і соціально-економічних реформ. Це означає зміцнення демократії та досягнення стабільного і збалансованого зростання в інтересах громадян.
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Про це повідомив комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та перемовин щодо розширення Олівер Варгеї у мікроблозі Twitter, - пише УНІАН.
З метою підтримки шести країн ініціативи "Східне партнерство" для боротьби з коронавірусом буде спрямовано 962 мільйони євро.
У цьому зв'язку, Україна отримає понад 190 мільйонів євро. Зокрема, "кошти будуть спрямовані на зміцнення стійкості суспільства за допомогою надання допомоги вразливим особам, підтримки онлайн освіти у перехідний період, боротьби з дезінформацією".
Довідка
"Східне партнерство" є політичною ініціативою, початок якої було покладено на Празькому саміті в травні 2009 року, і яка спрямована на зближення з ЄС шести східних сусідів - Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України. Співпраця ЄС зі східними партнерами орієнтована на стимулювання політичних і соціально-економічних реформ. Це означає зміцнення демократії та досягнення стабільного і збалансованого зростання в інтересах громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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