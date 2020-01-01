На Львівщині з алкоголю-конфіскату робитимуть антисептики





Про це повідомляє

У "Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції - м. Львова", провели робочу нараду стосовно передання алкогольних напоїв і етилового спирту на переробку.



Згідно із рішенням, прийнятим минулого тижня на робочій нараді із представниками Львівської ОДА щодо здійснення необхідних заходів, спрямованих на запобігання поширенню та боротьбу з коронавірусною хворобою (COVID-19), була проведена нарада для узгодження дій у процесі переробки конфіскату в дезінфікуючі засоби.



Ще тільки в понеділок було описано і проінспектовано конфісковане майно, а вже у вівторок - проведена робоча зустріч за участі представників Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів), Львівської ОДА, Лабораторії Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз та ДП “Укрспирт”.



У підсумку - розроблена дорожня карта, ведуться роботи.

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У "Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції - м. Львова", провели робочу нараду стосовно передання алкогольних напоїв і етилового спирту на переробку.Згідно із рішенням, прийнятим минулого тижня на робочій нараді із представниками Львівської ОДА щодо здійснення необхідних заходів, спрямованих на запобігання поширенню та боротьбу з коронавірусною хворобою (COVID-19), була проведена нарада для узгодження дій у процесі переробки конфіскату в дезінфікуючі засоби.Ще тільки в понеділок було описано і проінспектовано конфісковане майно, а вже у вівторок - проведена робоча зустріч за участі представників Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів), Львівської ОДА, Лабораторії Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз та ДП “Укрспирт”.У підсумку - розроблена дорожня карта, ведуться роботи.

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