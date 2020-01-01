У Луцьку вночі згоріли три автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 08:42
У ніч на 9 квітня на вулиці Конякіна, 10А сталася пожежа - згоріло три автомобілі.
Про це у фейсбук написала Інна Ройко, додавши фото.
Вогонь знищив Renault Trafic, Citroen та Mercedes-Benz 600.
Як розповіли Район.Луцьк у патрульній поліції, коли екіпаж прибув на місце події, уже горіло два автомобілі і займався третій.
Патрульні забезпечили проїзд для ДСНС та охорону місця події, оглянули територію на виявлення підозрілих осіб, і знайшли власників автомобілів.
Також на місце події прибула слідчо-оперативна група.
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Про це у фейсбук написала Інна Ройко, додавши фото.
Вогонь знищив Renault Trafic, Citroen та Mercedes-Benz 600.
Як розповіли Район.Луцьк у патрульній поліції, коли екіпаж прибув на місце події, уже горіло два автомобілі і займався третій.
Патрульні забезпечили проїзд для ДСНС та охорону місця події, оглянули територію на виявлення підозрілих осіб, і знайшли власників автомобілів.
Також на місце події прибула слідчо-оперативна група.
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