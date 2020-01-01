вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вночі згоріли три автомобілі. ФОТО

У Луцьку вночі згоріли три автомобілі. ФОТО
У ніч на 9 квітня на вулиці Конякіна, 10А сталася пожежа - згоріло три автомобілі.

Про це у фейсбук написала Інна Ройко, додавши фото.

Вогонь знищив Renault Trafic, Citroen та Mercedes-Benz 600.

Як розповіли Район.Луцьк у патрульній поліції, коли екіпаж прибув на місце події, уже горіло два автомобілі і займався третій.

Патрульні забезпечили проїзд для ДСНС та охорону місця події, оглянули територію на виявлення підозрілих осіб, і знайшли власників автомобілів.

Також на місце події прибула слідчо-оперативна група.

У Луцьку вночі згоріли три автомобілі. ФОТО
У Луцьку вночі згоріли три автомобілі. ФОТО
У Луцьку вночі згоріли три автомобілі. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Конякіна, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Долар знову почав дорожчати: курс валют у Луцьку на 9 квітня
Сьогодні, 09:12
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Сьогодні, 08:59
У Луцьку вночі згоріли три автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 08:42
На Волині водій-порушник хотів за 700 гривень «порішати» з копами
Сьогодні, 08:10
На Львівщині з алкоголю-конфіскату робитимуть антисептики
Сьогодні, 07:34
Схожі новини
Поблизу Луцька горить сервісний центр Поблизу Луцька горить сервісний центр
08 квітень, 16:59
Повідомили деталі пожежі в церкві у Луцьку Повідомили деталі пожежі в церкві у Луцьку
07 квітень, 10:07
У Луцьку у підвалі багатоповерхівки – пожежа. ФОТО. У Луцьку у підвалі багатоповерхівки – пожежа. ФОТО.
02 квітень, 18:25
У Луцьку горить заказник «Гнідавське болото». ФОТО. ВІДЕО У Луцьку горить заказник «Гнідавське болото». ФОТО. ВІДЕО
25 березень, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
LEGO запускає нові ініціативи для підтримки дітей та сімей, які постраждали від COVID-19*
Сьогодні, 09:15
 0
Долар знову почав дорожчати: курс валют у Луцьку на 9 квітня
Сьогодні, 09:12
 0
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Сьогодні, 08:59
 0
У Луцьку вночі згоріли три автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 08:42
 0
На Волині водій-порушник хотів за 700 гривень «порішати» з копами
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8