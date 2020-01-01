Чи варто йти до причастя, якщо боїшся захворіти COVID-19: відповідь волинського священника
Сьогодні, 09:35
Капелан Волинської єпархії ПЦУ Михайло Бучак розповів, чи можна йти до причастя, якщо боїшся захворіти на коронавірус.
Про це йдеться у блозі священнослужителя.
За словами Михайла Бучака, на сьогодні триває випробування нашої віри і дуже важливо бути правдивими перед Богом.
"Пізнай Бога, і ти станеш вільним від страху: страху піти в храм, причаститися, поцілувати ікону чи хрест. Нічого страшного в цьому не бачу. Визнай це і заспокойся", - сказав капелан.
Отець Михайло Бучак також відзначив, що якщо віряни бояться йти на причастя, то краще не варто цього робити.
"Не бійтеся, що хтось скаже про вас: "О, вони боягузи, вони не пішли до причастя, до храму". Це вам скажуть люди не Божі. Божа людина вас ніколи не осудить", - додав він.
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Про це йдеться у блозі священнослужителя.
За словами Михайла Бучака, на сьогодні триває випробування нашої віри і дуже важливо бути правдивими перед Богом.
"Пізнай Бога, і ти станеш вільним від страху: страху піти в храм, причаститися, поцілувати ікону чи хрест. Нічого страшного в цьому не бачу. Визнай це і заспокойся", - сказав капелан.
Отець Михайло Бучак також відзначив, що якщо віряни бояться йти на причастя, то краще не варто цього робити.
"Не бійтеся, що хтось скаже про вас: "О, вони боягузи, вони не пішли до причастя, до храму". Це вам скажуть люди не Божі. Божа людина вас ніколи не осудить", - додав він.
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