Чи варто йти до причастя, якщо боїшся захворіти COVID-19: відповідь волинського священника

Капелан Волинської єпархії ПЦУрозповів, чи можна йти до причастя, якщо боїшся захворіти на коронавірус.Про це йдеться у блозі священнослужителя.За словами Михайла Бучака, на сьогодні триває випробування нашої віри і дуже важливо бути правдивими перед Богом."Пізнай Бога, і ти станеш вільним від страху: страху піти в храм, причаститися, поцілувати ікону чи хрест. Нічого страшного в цьому не бачу. Визнай це і заспокойся", - сказав капелан.Отець Михайло Бучак також відзначив, що якщо віряни бояться йти на причастя, то краще не варто цього робити."Не бійтеся, що хтось скаже про вас: "О, вони боягузи, вони не пішли до причастя, до храму". Це вам скажуть люди не Божі. Божа людина вас ніколи не осудить", - додав він.