Покарали волинянку, що поширювала фейк про зараження односельчанина коронавірусом





Про це повідомляє



Нагадаємо, місцева жителька села Поступель Ратнівського району поширювала фейкову інформацію щодо з



Суддя Оксана Свистун розглянула справу про притягнення до адміністративної відповідальності жительку села Поступель, яка поширювала неправдиві чутки. Будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання порушниця не з`явилась, у поданій письмовій заяві просила справу розглянути за її відсутності, винуватість у вчиненому визнала. За таких обставин з огляду на положення ст.268 КУпАП вважаю за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка притягується до відповідальності.



Суд ухвалив визнати жінку винною у вчиненні правопорушення та піддати її стягненню у виді штрафу в розмірі 170 гривень. Зокрема, порушниця заплатить судовий збір у розмірі 420 гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили жінку, яка поширювала неправду про зараження односельчанина коронавірусом.Про це повідомляє Район.Ратне Нагадаємо, місцева жителька села Поступель Ратнівського району поширювала фейкову інформацію щодо з араження односельчанина коронавірусною інфекцією COVID-19 . Зокрема про те, що чоловік, який перебуває за кордоном і хворий на небезпечну недугу, має намір приїхати в село та заразити односельчан.Суддярозглянула справу про притягнення до адміністративної відповідальності жительку села Поступель, яка поширювала неправдиві чутки. Будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання порушниця не з`явилась, у поданій письмовій заяві просила справу розглянути за її відсутності, винуватість у вчиненому визнала. За таких обставин з огляду на положення ст.268 КУпАП вважаю за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка притягується до відповідальності.Суд ухвалив визнати жінку винною у вчиненні правопорушення та піддати її стягненню у виді штрафу в розмірі 170 гривень. Зокрема, порушниця заплатить судовий збір у розмірі 420 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію