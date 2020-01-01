вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Покарали волинянку, що поширювала фейк про зараження односельчанина коронавірусом

Покарали волинянку, що поширювала фейк про зараження односельчанина коронавірусом
На Волині судили жінку, яка поширювала неправду про зараження односельчанина коронавірусом.

Про це повідомляє Район.Ратне.

Нагадаємо, місцева жителька села Поступель Ратнівського району поширювала фейкову інформацію щодо зараження односельчанина коронавірусною інфекцією COVID-19. Зокрема про те, що чоловік, який перебуває за кордоном і хворий на небезпечну недугу, має намір приїхати в село та заразити односельчан.

Суддя Оксана Свистун розглянула справу про притягнення до адміністративної відповідальності жительку села Поступель, яка поширювала неправдиві чутки. Будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання порушниця не з`явилась, у поданій письмовій заяві просила справу розглянути за її відсутності, винуватість у вчиненому визнала. За таких обставин з огляду на положення ст.268 КУпАП вважаю за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка притягується до відповідальності.

Суд ухвалив визнати жінку винною у вчиненні правопорушення та піддати її стягненню у виді штрафу в розмірі 170 гривень. Зокрема, порушниця заплатить судовий збір у розмірі 420 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, суд, фейк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 9 квітня
Сьогодні, 10:31
Судді передали засоби захисту для медиків Волинської обласної інфекційної лікарні
Сьогодні, 10:18
Покарали волинянку, що поширювала фейк про зараження односельчанина коронавірусом
Сьогодні, 09:50
Порушників карантину справді б'ють палицями, – лучанка про епідемію коронавірусу в Індії
Сьогодні, 09:48
В Україні – 1892 випадки COVID-19, з них на Волині – 38
Сьогодні, 09:39
Схожі новини
На Волині жінка поширювала фейк про зараження односельчанина коронавірусом На Волині жінка поширювала фейк про зараження односельчанина коронавірусом
01 квітень, 20:04
Про «вертольоти» і «ліки для дезінфекції»: масово розсилають фейки про коронавірус Про «вертольоти» і «ліки для дезінфекції»: масово розсилають фейки про коронавірус
16 березень, 23:23
Волинянин, що знаходиться у важкому стані з COVID-19, під час карантину був в санаторії на Рівненщині Волинянин, що знаходиться у важкому стані з COVID-19, під час карантину був в санаторії на Рівненщині
Сьогодні, 10:33
Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 9 квітня Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 9 квітня
Сьогодні, 10:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за період карантину уже понад 600 об’єктів обробили дезінфікуючими засобами
Сьогодні, 10:35
 0
Волинянин, що знаходиться у важкому стані з COVID-19, під час карантину був в санаторії на Рівненщині
Сьогодні, 10:33
 0
Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 9 квітня
Сьогодні, 10:31
 0
Консультація і купівля побутової техніки у Луцьку – online: ТОП найпопулярніших «карантинних» товарів*
Сьогодні, 10:30
 0
Судді передали засоби захисту для медиків Волинської обласної інфекційної лікарні
Сьогодні, 10:18
 0
Медіа
відео
1/8