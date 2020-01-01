Покарали волинянку, що поширювала фейк про зараження односельчанина коронавірусом
Сьогодні, 09:50
На Волині судили жінку, яка поширювала неправду про зараження односельчанина коронавірусом.
Про це повідомляє Район.Ратне.
Нагадаємо, місцева жителька села Поступель Ратнівського району поширювала фейкову інформацію щодо зараження односельчанина коронавірусною інфекцією COVID-19. Зокрема про те, що чоловік, який перебуває за кордоном і хворий на небезпечну недугу, має намір приїхати в село та заразити односельчан.
Суддя Оксана Свистун розглянула справу про притягнення до адміністративної відповідальності жительку села Поступель, яка поширювала неправдиві чутки. Будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання порушниця не з`явилась, у поданій письмовій заяві просила справу розглянути за її відсутності, винуватість у вчиненому визнала. За таких обставин з огляду на положення ст.268 КУпАП вважаю за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка притягується до відповідальності.
Суд ухвалив визнати жінку винною у вчиненні правопорушення та піддати її стягненню у виді штрафу в розмірі 170 гривень. Зокрема, порушниця заплатить судовий збір у розмірі 420 гривень.
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Про це повідомляє Район.Ратне.
Нагадаємо, місцева жителька села Поступель Ратнівського району поширювала фейкову інформацію щодо зараження односельчанина коронавірусною інфекцією COVID-19. Зокрема про те, що чоловік, який перебуває за кордоном і хворий на небезпечну недугу, має намір приїхати в село та заразити односельчан.
Суддя Оксана Свистун розглянула справу про притягнення до адміністративної відповідальності жительку села Поступель, яка поширювала неправдиві чутки. Будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання порушниця не з`явилась, у поданій письмовій заяві просила справу розглянути за її відсутності, винуватість у вчиненому визнала. За таких обставин з огляду на положення ст.268 КУпАП вважаю за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка притягується до відповідальності.
Суд ухвалив визнати жінку винною у вчиненні правопорушення та піддати її стягненню у виді штрафу в розмірі 170 гривень. Зокрема, порушниця заплатить судовий збір у розмірі 420 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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