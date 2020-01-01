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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – 1892 випадки COVID-19, з них на Волині – 38

В Україні – 1892 випадки COVID-19, з них на Волині – 38
У Україні підтвердили 1892 випадки COVID-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Протягом 8 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабцентрів отримано 224 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Загалом випадки підтверджені:

Вінницька обл. — 102 випадків;
Волинська обл. — 38 випадків;
Дніпропетровська обл. — 41 випадок;
Донецька обл. — 11 випадків;
Житомирська обл. — 31 випадок;
Закарпатська обл. — 51 випадки;
Запорізька обл. — 47 випадків;
Івано-Франківська область — 218 випадків;
м. Київ — 300 випадків;
Київська обл. — 130 випадків;
Кіровоградська обл. — 78 випадків;
Львівська обл. — 36 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 43 випадки;
Полтавська обл. — 19 випадків;
Рівненська обл. — 64 випків;
Сумська обл. — 56 випадків;
Тернопільська обл. — 169 випадків;
Харківська обл. — 5 випадків;
Херсонська обл. — 18 випадків;
Хмельницька обл. — 16 випадків;
Черкаська обл. — 80 випадків;
Чернівецька обл. — 302 випадки;
Чернігівська обл. — 9 випадків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей.

Загалом 45 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу учора, 8 квітня, зафіксували у Нововолинську. Пацієнт – у важкому стані.

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Теги: коронавірус, Волинь, Україна
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