В Україні – 1892 випадки COVID-19, з них на Волині – 38





Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.



Протягом 8 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабцентрів отримано 224 повідомлень про нові підтверджені випадки.



Загалом випадки підтверджені:



Вінницька обл. — 102 випадків;

Волинська обл. — 38 випадків;

Дніпропетровська обл. — 41 випадок;

Донецька обл. — 11 випадків;

Житомирська обл. — 31 випадок;

Закарпатська обл. — 51 випадки;

Запорізька обл. — 47 випадків;

Івано-Франківська область — 218 випадків;

м. Київ — 300 випадків;

Київська обл. — 130 випадків;

Кіровоградська обл. — 78 випадків;

Львівська обл. — 36 випадків;

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 43 випадки;

Полтавська обл. — 19 випадків;

Рівненська обл. — 64 випків;

Сумська обл. — 56 випадків;

Тернопільська обл. — 169 випадків;

Харківська обл. — 5 випадків;

Херсонська обл. — 18 випадків;

Хмельницька обл. — 16 випадків;

Черкаська обл. — 80 випадків;

Чернівецька обл. — 302 випадки;

Чернігівська обл. — 9 випадків.



Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей.



Загалом 45 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.



Нагадаємо, перший випадок коронавірусу учора, 8 квітня, зафіксували у Нововолинську. Пацієнт – у важкому стані.

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