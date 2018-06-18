Судді передали засоби захисту для медиків Волинської обласної інфекційної лікарні





Про це повідомила адміністрація медзакладу.



Зауважують, що допомогу (медичні халати, костюми, бахіли) днями передали представники Луцького міськрайонного суду на чолі з його головою Анатолієм Пахолюком.



До збору засобів індивідуального захисту для медиків долучилися і Ківерцівський міськрайонний суд, Апеляційний суд, Володимир-Волинський міськрайонний суд.

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