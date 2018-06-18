Судді передали засоби захисту для медиків Волинської обласної інфекційної лікарні
Сьогодні, 10:18
Суди Волинської області передали благодійну допомогу медикам Волинської обласної інфекційної лікарні.
Про це повідомила адміністрація медзакладу.
Зауважують, що допомогу (медичні халати, костюми, бахіли) днями передали представники Луцького міськрайонного суду на чолі з його головою Анатолієм Пахолюком.
До збору засобів індивідуального захисту для медиків долучилися і Ківерцівський міськрайонний суд, Апеляційний суд, Володимир-Волинський міськрайонний суд.
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Про це повідомила адміністрація медзакладу.
Зауважують, що допомогу (медичні халати, костюми, бахіли) днями передали представники Луцького міськрайонного суду на чолі з його головою Анатолієм Пахолюком.
До збору засобів індивідуального захисту для медиків долучилися і Ківерцівський міськрайонний суд, Апеляційний суд, Володимир-Волинський міськрайонний суд.
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