На Волині за період карантину уже понад 600 об’єктів обробили дезінфікуючими засобами





Так, 8 квітня рятувальники провели дезінфекцію під’їздів житлових багатоквартирних будинків та прилеглих до них територій у Луцьку та у Володимирі-Волинському, - пише УДСНС України у Волинській області.



За добу проведено спецобробку дезінфікуючими засобами 79 об’єктів, до цих заходів залучили 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу підрозділу.



Загалом за період з 17 березня по 9 квітня спеціальними засобами обробили 610 об’єктів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині триває робота рятувальників щодо запобігання поширення коронавірусу.Так, 8 квітня рятувальники провели дезінфекцію під’їздів житлових багатоквартирних будинків та прилеглих до них територій у Луцьку та у Володимирі-Волинському, - пише УДСНС України у Волинській області.За добу проведено спецобробку дезінфікуючими засобами 79 об’єктів, до цих заходів залучили 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу підрозділу.Загалом за період з 17 березня по 9 квітня спеціальними засобами обробили 610 об’єктів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію