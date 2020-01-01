На Волині за період карантину уже понад 600 об’єктів обробили дезінфікуючими засобами
Сьогодні, 10:35
На Волині триває робота рятувальників щодо запобігання поширення коронавірусу.
Так, 8 квітня рятувальники провели дезінфекцію під’їздів житлових багатоквартирних будинків та прилеглих до них територій у Луцьку та у Володимирі-Волинському, - пише УДСНС України у Волинській області.
За добу проведено спецобробку дезінфікуючими засобами 79 об’єктів, до цих заходів залучили 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу підрозділу.
Загалом за період з 17 березня по 9 квітня спеціальними засобами обробили 610 об’єктів.
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Так, 8 квітня рятувальники провели дезінфекцію під’їздів житлових багатоквартирних будинків та прилеглих до них територій у Луцьку та у Володимирі-Волинському, - пише УДСНС України у Волинській області.
За добу проведено спецобробку дезінфікуючими засобами 79 об’єктів, до цих заходів залучили 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу підрозділу.
Загалом за період з 17 березня по 9 квітня спеціальними засобами обробили 610 об’єктів.
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