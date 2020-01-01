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На Волині за період карантину уже понад 600 об’єктів обробили дезінфікуючими засобами

На Волині за період карантину уже понад 600 об’єктів обробили дезінфікуючими засобами
На Волині триває робота рятувальників щодо запобігання поширення коронавірусу.

Так, 8 квітня рятувальники провели дезінфекцію під’їздів житлових багатоквартирних будинків та прилеглих до них територій у Луцьку та у Володимирі-Волинському, - пише УДСНС України у Волинській області.

За добу проведено спецобробку дезінфікуючими засобами 79 об’єктів, до цих заходів залучили 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу підрозділу.

Загалом за період з 17 березня по 9 квітня спеціальними засобами обробили 610 об’єктів.



На Волині за період карантину уже понад 600 об’єктів обробили дезінфікуючими засобами
На Волині за період карантину уже понад 600 об’єктів обробили дезінфікуючими засобами
На Волині за період карантину уже понад 600 об’єктів обробили дезінфікуючими засобами
На Волині за період карантину уже понад 600 об’єктів обробили дезінфікуючими засобами

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Теги: карантин, дезінфекція, Волинь
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