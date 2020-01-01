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У Луцьку на балконі підстрелили дівчину: постраждала – у лікарні

У Луцьку на балконі підстрелили дівчину: постраждала – у лікарні
На вулиці Кравчука у Луцьку від пострілу з пневматичної зброї постраждала неповнолітня дівчина.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в поліції Волині, 8 квітня до правоохоронних органів надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень неповнолітньою жителькою Луцька на вулиці Кравчука, відповідно на місці проводилися слідчі дії.

16-річна дівчина стояла на балконі і отримала тілесні ушкодження, попередньо від пострілу з пневматичної зброї. Дівчину госпіталізували до лікарні.

Наразі правоохоронні органи з'ясовують обставини.

Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганство за ст. 296.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: стрілянина, Луцьк, балкон, дівчина
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