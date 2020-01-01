У Луцьку на балконі підстрелили дівчину: постраждала – у лікарні





Як повідомили Інформаційному агентству



16-річна дівчина стояла на балконі і отримала тілесні ушкодження, попередньо від пострілу з пневматичної зброї. Дівчину госпіталізували до лікарні.



Наразі правоохоронні органи з'ясовують обставини.



Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганство за ст. 296.



Головне фото – ілюстративне.

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