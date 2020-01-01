У Луцьку на балконі підстрелили дівчину: постраждала – у лікарні
Сьогодні, 11:25
На вулиці Кравчука у Луцьку від пострілу з пневматичної зброї постраждала неповнолітня дівчина.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в поліції Волині, 8 квітня до правоохоронних органів надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень неповнолітньою жителькою Луцька на вулиці Кравчука, відповідно на місці проводилися слідчі дії.
16-річна дівчина стояла на балконі і отримала тілесні ушкодження, попередньо від пострілу з пневматичної зброї. Дівчину госпіталізували до лікарні.
Наразі правоохоронні органи з'ясовують обставини.
Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганство за ст. 296.
Головне фото – ілюстративне.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в поліції Волині, 8 квітня до правоохоронних органів надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень неповнолітньою жителькою Луцька на вулиці Кравчука, відповідно на місці проводилися слідчі дії.
16-річна дівчина стояла на балконі і отримала тілесні ушкодження, попередньо від пострілу з пневматичної зброї. Дівчину госпіталізували до лікарні.
Наразі правоохоронні органи з'ясовують обставини.
Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганство за ст. 296.
Головне фото – ілюстративне.
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Коментарі 1
Пдець все ближче і ближче.
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