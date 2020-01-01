«Будь-який коронавірус буде подоланий Господом»: священник з Волині розповів, як святкуватимуть Великдень

Капелан Волинської єпархії ПЦУрозповів, як в області у період карантину відзначатимуть Великдень.Про це йдеться у блозі священнослужителя."Ми акцентуємо увагу на те, як будемо освячувати пасхальні кошики. Повірте, що це не ключове питання, адже сьогодні якраз, напевне, Господь вчить нас відвикнути від того, на що ми зосереджували свою увагу - освячення кошиків. Хоча і це складає частину українського менталітету, нашої радості.Більшість українців вкладали у поняття Пасхи гарний кошик, гарний рушничок на цей кошик, якісні продукти, гарний одяг і десь буквально хвилин на 15-максимум на 30 забігти до церкви. Бажано, щоби встигти розіпхати ліктями попередників і попасти до батюшки першим. Було класно, коли ти маєш знайомого батюшку, який може освятити кошик раніше. Ми святили, їли, пили, а Христос залишався сам", - каже Михайло Бучак.За його словами, сутність свята - пережити це Воскресіння, відчути духовну насолоду, що смерть перемагається, радість Христового Воскресіння."Коли ми сьогодні маємо такий виклик - відчути свято Христового Воскресіння можна всюди. Я не прихильник того, що в нас настільки обмежена можливість побувати в храмі, але Христос воскресне на Садовій, де я живу, на проспекті Волі, на ЛПЗ, у Гаражджі. Не переживайте, Христос воскресне всюди. Чи ми будемо з ним - інше питання", - наголосив отець.Михайло Бучак зазначив, що не проти освячення великодніх кошиків, адже це єднає родини. У храмах під час карантину проводитимуть це дійство, але за умови дотримання відповідної відстані між вірянами та наявності засобів індивідуального захисту."Думаю, що цього року не буде таке масове святкування, але воно буде якісне духовно. Ту пасочку будуть чекати з кошиком вдома, як святиню. Радість Пасхи буде така велика, що будь-який коронавірус буде подоланий Господом. Пасха буде", - додав священник.