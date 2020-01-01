Волинські лісівники зловили на «гарячому» чоловіка, який спричинив пожежу

Віктор М.



Про це



Чоловік підпалом трави на полі спричинив спалах у 37 кв. Тоболівського лісництва ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс». Це вдалося оперативно виявити завдяки камерам відеоспостереження. Працівники державної лісової охорони підприємства прибули на місце оперативно.



"Цього разу. І це означає, що масштаби лиха вдалося лише знизити, але не уникнути! Тому що у траві встигли згоріти живцем усі мешканці поля, пошкоджено грунт та безліч рослин",



Повідомляють, молодий чоловік палив траву на земельній ділянці, яку використовує для ведення сільського господарства. Суха вітряна погода посприяла надзвичайно швидкому та масштабному поширенню вогню, спинити чи хоча б проконтролювати який власними зусиллями було вже неможливо.



Порушник особисто долучався до гасіння пожежі, та все ж йому доведеться відповідати за ч. 2 ст. 77 КУпаАП.



Головне фото - ілюстративне.



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