У Києві коронавірусом заразився намісник відомого монастиря





Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Архієпископ зазначив, що не знає, де міг заразитися, адже контактував з багатьма, - пише

"Друзі, ось і мене зачепила світова хвороба. Після недільної служби на вулиці у мене піднялася температура, в понеділок вона дійшла до 38, і я вирішив про всяк випадок зробити тест. Вчора стало відомо, що він позитивний", – повідомив священнослужитель.



Архієпископ додав, що станом на ранок 9 квітня почував себе нормально, високої температури не було. За його словами, монастир, як і ботанічний сад, де розміщена будівля, – на карантині. Служби тривають, але без прихожан.



"Перебуваю під контролем лікарів, монастирські справи не залишаю, але займаюся ними у віддаленому режимі – по телефону, смс", – написав священнослужитель.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Свято-Троїцький Іонінський монастир у Києві (підпорядковується УПЦ МП) закрився на карантин, а у його намісника архієпископа Іона (Черепанова) виявили коронавірус COVID-19.Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Архієпископ зазначив, що не знає, де міг заразитися, адже контактував з багатьма, - пише Обозреватель.

"Друзі, ось і мене зачепила світова хвороба. Після недільної служби на вулиці у мене піднялася температура, в понеділок вона дійшла до 38, і я вирішив про всяк випадок зробити тест. Вчора стало відомо, що він позитивний", – повідомив священнослужитель.Архієпископ додав, що станом на ранок 9 квітня почував себе нормально, високої температури не було. За його словами, монастир, як і ботанічний сад, де розміщена будівля, – на карантині. Служби тривають, але без прихожан."Перебуваю під контролем лікарів, монастирські справи не залишаю, але займаюся ними у віддаленому режимі – по телефону, смс", – написав священнослужитель.

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