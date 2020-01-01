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У Києві коронавірусом заразився намісник відомого монастиря

У Києві коронавірусом заразився намісник відомого монастиря
Свято-Троїцький Іонінський монастир у Києві (підпорядковується УПЦ МП) закрився на карантин, а у його намісника архієпископа Іона (Черепанова) виявили коронавірус COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Архієпископ зазначив, що не знає, де міг заразитися, адже контактував з багатьма, - пише Обозреватель.

"Друзі, ось і мене зачепила світова хвороба. Після недільної служби на вулиці у мене піднялася температура, в понеділок вона дійшла до 38, і я вирішив про всяк випадок зробити тест. Вчора стало відомо, що він позитивний", – повідомив священнослужитель.

Архієпископ додав, що станом на ранок 9 квітня почував себе нормально, високої температури не було. За його словами, монастир, як і ботанічний сад, де розміщена будівля, – на карантині. Служби тривають, але без прихожан.

"Перебуваю під контролем лікарів, монастирські справи не залишаю, але займаюся ними у віддаленому режимі – по телефону, смс", – написав священнослужитель.


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Теги: коронавірус, намісник, монастир
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