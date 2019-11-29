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Дівчина, яку у Шацькому районі збив мотоцикліст, – у реанімації: рідні благають про допомогу

Дівчина, яку у Шацькому районі збив мотоцикліст, – у реанімації: рідні благають про допомогу
Рідні дівчини, яку у Шацькому районі 7 квітня пізно увечері збив мотоцикліст, просять небайдужих допомогти коштами на дороговартісне лікування.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав дядько дівчини Сергій Тимощук.

Нагадаємо, на автодорозі у селі Пульмо Шацького району 19-річний хлопець на мотоциклі Viper 200R збив перехожу. Водій наїхав на 19-річну місцеву жительку, котра рухалася у попутному напрямку.

Наразі 19-річна Яна Григорук знаходиться в реанімації з травмами голови та ніг.

"Маю велике прохання, хто може допомогти хоча б копійкою, або молитвою або репостом цього посту!Всім дякую і спаси Вас Господи!", - просить допомоги Сергій Тимощук.

Реквізити ПриватБанку 4149499121067233 - Григорук Ліна Василівна (мама дівчини)

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Теги: допомога, аварія, Шацький район
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