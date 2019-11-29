Дівчина, яку у Шацькому районі збив мотоцикліст, – у реанімації: рідні благають про допомогу





Про це на своїй сторінці у Facebook Сергій Тимощук.



Нагадаємо, на автодорозі у селі



Наразі 19-річна Яна Григорук знаходиться в реанімації з травмами голови та ніг.



"Маю велике прохання, хто може допомогти хоча б копійкою, або молитвою або репостом цього посту!Всім дякую і спаси Вас Господи!", - просить допомоги Сергій Тимощук.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рідні дівчини, яку у Шацькому районі 7 квітня пізно увечері збив мотоцикліст, просять небайдужих допомогти коштами на дороговартісне лікування.Про це на своїй сторінці у Facebook написав дядько дівчиниНагадаємо, на автодорозі у селі Пульмо Шацького району 19-річний хлопець на мотоциклі Viper 200R збив перехожу. Водій наїхав на 19-річну місцеву жительку, котра рухалася у попутному напрямку.Наразі 19-річназнаходиться в реанімації з травмами голови та ніг."Маю велике прохання, хто може допомогти хоча б копійкою, або молитвою або репостом цього посту!Всім дякую і спаси Вас Господи!", - просить допомоги Сергій Тимощук.

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