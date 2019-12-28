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Подружжя з Волині розповіло, як вони в Італії захищаються від коронавірусу

Подружжя з Волині розповіло, як вони в Італії захищаються від коронавірусу
Олеся Ковальова, яка народилася і виросла в Шацьку, вже понад 11 років живе разом із сім’єю в Італії.

Радості від того, що епідемія коронавірусу потрохи почала відступати у Італії, волинянка не відчуває. Навпаки, в неї росте тривога за сім’ю: чоловіка Олександра і маленьку дитину, що народилася в такий неспокійний час, - про це пише Район.Шацьк з посиланням на газету «Новий погляд+».

«Ми живемо в регіоні Базиліката, це південь Італії. Слава Богу, тут менше заражених, але все-таки вони є. І це дуже страшно. Найскладніша ситуація на півночі: в регіонах Ломбардія, Емілія-Романья. Там розташована майже вся індустрія країни, працює багато людей, які їздять за кордон. Звідти все і почалося: приїхав з Китаю італієць, який був там по роботі, і привіз вірус», – розповідає Олеся.

Зі слів волинянки, щодня цифри смертності вражають італійців, тому важко сказати, чи йде епідемія на спад. По телебаченню якось заспокоїли людей, сказавши, що кількість летальних випадків почала зменшуватися, а потім, минулої п’ятниці, коронавірус забрав життя рекордної кількості мешканців Італії – майже 1000. Цей день назвали чорною п’ятницею.

Олеся каже, що багато італійців спочатку не сприйняли серйозно інформації про небезпеку коронавірусу, не повірили в дієвість карантину. Вони не сиділи вдома, як це закликала їх зробити влада, не захищали обличчя, руки, а спокійно гуляли по місту, зустрічалися з друзями, розважалися. Таким чином багато заразилось, бо контактували з людьми, які навіть не знали, що є носіями вірусу.

«Карантин у нас дуже жорсткий, виходити з дому можна тільки в магазин, щоб купити продуктів, в аптеку і в крайньому випадку – до лікаря. А так – повністю самоізоляція. Є спеціальна декларація, без якої ми не можемо вийти з дому. Заповнюємо її, вказуючи мету свого виходу з будинку.

Якщо поліція зупинить людину, а в неї не виявиться документа і вказаної в ньому поважної причини, чому вона гуляє вулицями, то її оштрафують. З початку карантину поліція виписала більше 100 тисяч штрафів за вихід без причини і продовжує це робити. На жаль, люди і досі не розуміють всієї складності ситуації», – зазначає італійка з Шацька.

Олеся постійно перебуває вдома, доглядаючи у декретній відпустці за маленькою дитиною. Чоловік раз у тиждень їздить в магазин за продуктами. Такий спосіб життя триває впродовж майже чотирьох тижнів, з часу оголошення карантину. Молода мама зізнається, шо для неї морально важко сидіти весь час вдома, у чотирьох стінах.

Радує те, що в будинку є тераса, на якій разом з сином можуть подихати свіжим повітрям. Вільний час подружжя проводить за спільним переглядом телепередач і серіалів, Олеся часто готує щось смачненьке.

Захищаються італійці масками та рукавичками, тримають дистанцію. В супермаркетах при вході дають відвідувачам одноразові рукавиці та пропонують антисептиком обробляти руки. Маски можна придбати в аптеці, але їх дуже швидко розбирають. Продукти в магазинах є завжди, і ціни на них не ростуть. В Італії немає такого, щоб наживалися на біді.

В Шацьку живуть рідні і друзі Олесі та Олександра. Українці переживають за італійців і навпаки. Олеся каже, що в Україні поки спокійніша обстановка, та й карантин запровадили дуже вчасно, тому люди більш безпечні. Проте розслаблятися не потрібно.

«Хочу побажати українцям насамперед здоров’я і ясного розуму! Дорогі земляки, якщо кажуть, що треба сидіти вдома, то так і робіть. Ні з ким не контактуйте, захищайтесь і мийте руки, адже смертельна епідемія у світі – це не вигадки, люди реально помирають. Потерпіть трошки, шоб вам же було краще», – наголосила наостанок пані Олеся.

Мирослава ЦЮП’ЯХ


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Теги: подружжя, Волинь, Італія
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