У Луцьку на карантинному посту затримали чоловіка із кастетом
Сьогодні, 12:37
На карантинному посту у Луцьку гвардійці затримали правопорушника з кастетом.
Так, вчора, 8 квітня, близько 20:30 на карантинному посту, розташованому в напрямку села Жидичин, гвардійці спільно з поліцейськими затримали чоловіка з ймовірною холодною зброєю, - повідомляє військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
Під час здійснення температурного скринінгу в рамках перевірки дотримання громадянами карантинних заходів щодо недопущення поширення COVID-19, пасажири автомобіля марки Ford викликали підозру у правоохоронців. Під час поверхневого огляду в одного з них - громадянина С., 1986 року народження, - виявили та вилучили предмет, схожий на холодну зброю (кастет).
Для проведення подальших дій на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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Так, вчора, 8 квітня, близько 20:30 на карантинному посту, розташованому в напрямку села Жидичин, гвардійці спільно з поліцейськими затримали чоловіка з ймовірною холодною зброєю, - повідомляє військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
Під час здійснення температурного скринінгу в рамках перевірки дотримання громадянами карантинних заходів щодо недопущення поширення COVID-19, пасажири автомобіля марки Ford викликали підозру у правоохоронців. Під час поверхневого огляду в одного з них - громадянина С., 1986 року народження, - виявили та вилучили предмет, схожий на холодну зброю (кастет).
Для проведення подальших дій на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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