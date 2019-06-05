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У Луцьку на карантинному посту затримали чоловіка із кастетом

У Луцьку на карантинному посту затримали чоловіка із кастетом
На карантинному посту у Луцьку гвардійці затримали правопорушника з кастетом.

Так, вчора, 8 квітня, близько 20:30 на карантинному посту, розташованому в напрямку села Жидичин, гвардійці спільно з поліцейськими затримали чоловіка з ймовірною холодною зброєю, - повідомляє військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

Під час здійснення температурного скринінгу в рамках перевірки дотримання громадянами карантинних заходів щодо недопущення поширення COVID-19, пасажири автомобіля марки Ford викликали підозру у правоохоронців. Під час поверхневого огляду в одного з них - громадянина С., 1986 року народження, - виявили та вилучили предмет, схожий на холодну зброю (кастет).

Для проведення подальших дій на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: Луцьк, порушник, карантинний пост
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