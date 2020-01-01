Як у селі під Луцьком дотримуються карантину. ВІДЕО





Про це Валентин Іщук.



Каже: їхні родичі повернулися з-за кордону. Усього у селах проживає 1130 людей.



В обідню пору у селі Воютин Луцього району малолюдно, каже Ірина Тимощук. Їй - під шістдесят. Жінка вийшла з дому по хліб.



“Так треба було, щоб мені піти, бо моя карточка і я маю карткою розраховуватися, а нікому PIN-код казати не хочу. Буду купувати хліб і дріжджі на хліб”, - каже Ірина Тимощук.



Продавчиня магазину села Воютин Марія Хомик розповіла: люди дотримуються дистанції, товар у магазині: овочі, фрукти – упаковані.



“Я сьогодні працювала, - прийшов молодий хлопчик, попросив йому окремо порахувати, бо він купував окремо для своїх сусідів, бо вони не можуть вийти. Є такі, що приходять, - молодші, несуть для старших. Таких тут немає уже геть аж немічних”, - каже продавчиня магазину с. Воютин, Марія Хомикю.



Іван Франчук прийшов у магазин купити солодку воду. Маску не одягнув.



Житель с. Воютин Іван Франчук: “Є все у машині.



- Чому у магазин не одягаєте?



Не знаю, навіть, що сказати”.



“Можливості немає просто справді по аптеках де їх купити”, - відповіла продавчиня магазину с. Воютин, Марія Хомик.



Продавчиня іншого магазина Ольга Карабан каже: люди приходять у масках, які шиють самі. Розповідає: хлібобулочні вироби у пакетах як належить.



“Немає людей зовсім, не ходять”, - каже Ольга Карабан.



84-річна жителька Воютина Лідія Яцкова розповідає: принести продукти з магазину допомагають сестра і племінниця, які приїхали з Донецька. Жінка каже, що здоров’я дозволяє їй клопотатися біля обійстя.



“Мені живеться добре, руки у мене – то розум, а ноги – сила. Я працюю: і печу, і варю, і перу без техніки”, - розказала Лідія Яцкова.



Сільська рада у Воютині працює у дистанційному режимі, жителі можуть телефонувати, звертатися на електронну пошту, каже секретар виконкому Воютинської сільради Ірина Стельмах.



“На території сільради є люди, яким і 60 років і більше, але усі вони мають сім’ї, близьких, родичів, які можуть допомогти звернутися у магазин, за продуктами, заплатити комунальні, тому вони цим забезпечені”, - відзначила секретар виконкому Воютинської сільради, Ірина Стельмах.



У селах Воютин, Гать, Тертки і Чорний ліс Луцького району, зі слів секретаря сільради Ірини Стельмах, порушень не було. Люди, які повернулися із заробітків із закордону – на самоізоляції.



“На даний час вони усі знаходяться на самоізоляції, у декотрих людей самоізоляція закінчується у цю п’ятницю. Із ними проведено роз’яснювальну роботу, щоб вони дотримувалися правил самоізоляції”, - зауважила Ірина Стельмах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 сімей - нині на обсервації у селах Воютин, Гать, Тертки і Чорний ліс Луцького району.Про це Суспільному розповів телефоном сільський голова ВоютинаКаже: їхні родичі повернулися з-за кордону. Усього у селах проживає 1130 людей.В обідню пору у селі Воютин Луцього району малолюдно, каже. Їй - під шістдесят. Жінка вийшла з дому по хліб.“Так треба було, щоб мені піти, бо моя карточка і я маю карткою розраховуватися, а нікому PIN-код казати не хочу. Буду купувати хліб і дріжджі на хліб”, - каже Ірина Тимощук.Продавчиня магазину села Воютинрозповіла: люди дотримуються дистанції, товар у магазині: овочі, фрукти – упаковані.“Я сьогодні працювала, - прийшов молодий хлопчик, попросив йому окремо порахувати, бо він купував окремо для своїх сусідів, бо вони не можуть вийти. Є такі, що приходять, - молодші, несуть для старших. Таких тут немає уже геть аж немічних”, - каже продавчиня магазину с. Воютин, Марія Хомикю.прийшов у магазин купити солодку воду. Маску не одягнув.Житель с. Воютин Іван Франчук:“Можливості немає просто справді по аптеках де їх купити”, - відповіла продавчиня магазину с. Воютин, Марія Хомик.Продавчиня іншого магазинакаже: люди приходять у масках, які шиють самі. Розповідає: хлібобулочні вироби у пакетах як належить.“Немає людей зовсім, не ходять”, - каже Ольга Карабан.84-річна жителька Воютинарозповідає: принести продукти з магазину допомагають сестра і племінниця, які приїхали з Донецька. Жінка каже, що здоров’я дозволяє їй клопотатися біля обійстя.“Мені живеться добре, руки у мене – то розум, а ноги – сила. Я працюю: і печу, і варю, і перу без техніки”, - розказала Лідія Яцкова.Сільська рада у Воютині працює у дистанційному режимі, жителі можуть телефонувати, звертатися на електронну пошту, каже секретар виконкому Воютинської сільради“На території сільради є люди, яким і 60 років і більше, але усі вони мають сім’ї, близьких, родичів, які можуть допомогти звернутися у магазин, за продуктами, заплатити комунальні, тому вони цим забезпечені”, - відзначила секретар виконкому Воютинської сільради, Ірина Стельмах.У селах Воютин, Гать, Тертки і Чорний ліс Луцького району, зі слів секретаря сільради Ірини Стельмах, порушень не було. Люди, які повернулися із заробітків із закордону – на самоізоляції.“На даний час вони усі знаходяться на самоізоляції, у декотрих людей самоізоляція закінчується у цю п’ятницю. Із ними проведено роз’яснювальну роботу, щоб вони дотримувалися правил самоізоляції”, - зауважила Ірина Стельмах.

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