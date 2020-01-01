Дощі, заморозки і мокрий сніг: синоптик попереджає про різке похолодання
Сьогодні, 13:45
В Україну завтра, 10-го квітня, прийде вологий атмосферний фронт.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
"Також ймовірні дощі, невеликі, максимум помірні.
На Заході та Півночі ця бажана волога впаде переважно вночі та вранці, а вдень фронт піде далі, у східному напрямку", - йдеться у дописі.
За її словами, температура повітря дещо знизиться у північних та західних областях до +11+15 градусів. На решті території буде +15+22 градуси.
Вітер перейде завтра на північно-західний і посилиться подекуди навіть до штормових значень, до 15-20 м/с.
За словами синоптика, до найближчого понеділка знову потепліє.
Проте у вівторок-середу, 14-15-го квітня, в Україні очікується суттєва зміна погоди: різко похолодає до +5+10 градусів, пройдуть дощі, місцями навіть з мокрим снігом, буде сильний вітер, а в ніч на середу очікуються заморозки. Потепління відновиться з 16-го квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
"Також ймовірні дощі, невеликі, максимум помірні.
На Заході та Півночі ця бажана волога впаде переважно вночі та вранці, а вдень фронт піде далі, у східному напрямку", - йдеться у дописі.
За її словами, температура повітря дещо знизиться у північних та західних областях до +11+15 градусів. На решті території буде +15+22 градуси.
Вітер перейде завтра на північно-західний і посилиться подекуди навіть до штормових значень, до 15-20 м/с.
За словами синоптика, до найближчого понеділка знову потепліє.
Проте у вівторок-середу, 14-15-го квітня, в Україні очікується суттєва зміна погоди: різко похолодає до +5+10 градусів, пройдуть дощі, місцями навіть з мокрим снігом, буде сильний вітер, а в ніч на середу очікуються заморозки. Потепління відновиться з 16-го квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дощі, заморозки і мокрий сніг: синоптик попереджає про різке похолодання
Сьогодні, 13:45
Рейтинг університетів України: які місця посіли волинські виші
Сьогодні, 13:43
Як у селі під Луцьком дотримуються карантину. ВІДЕО
Сьогодні, 13:32
Як вигідно купити житло преміум-класу у Луцьку
Сьогодні, 13:15