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Дощі, заморозки і мокрий сніг: синоптик попереджає про різке похолодання

Дощі, заморозки і мокрий сніг: синоптик попереджає про різке похолодання
В Україну завтра, 10-го квітня, прийде вологий атмосферний фронт.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

"Також ймовірні дощі, невеликі, максимум помірні.
На Заході та Півночі ця бажана волога впаде переважно вночі та вранці, а вдень фронт піде далі, у східному напрямку", - йдеться у дописі.

За її словами, температура повітря дещо знизиться у північних та західних областях до +11+15 градусів. На решті території буде +15+22 градуси.

Вітер перейде завтра на північно-західний і посилиться подекуди навіть до штормових значень, до 15-20 м/с.

За словами синоптика, до найближчого понеділка знову потепліє.

Проте у вівторок-середу, 14-15-го квітня, в Україні очікується суттєва зміна погоди: різко похолодає до +5+10 градусів, пройдуть дощі, місцями навіть з мокрим снігом, буде сильний вітер, а в ніч на середу очікуються заморозки. Потепління відновиться з 16-го квітня.


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Теги: синоптик, похолодання, Наталія Діденко
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