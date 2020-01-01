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Рейтинг університетів України: які місця посіли волинські виші

Рейтинг університетів України: які місця посіли волинські виші
У рейтингу вишів країни Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки посів 23-тє місце, а Луцький національний технічний університет - 90-те.

У квітні сайт Освіта.ua здійснив наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого склали рейтинг українських закладів вищої освіти.

Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій.

Станом на квітень 2020 року до бази даних Scopus включено 177 закладів вищої освіти України, що на 11 навчальних закладів більше ніж у квітні 2019 року.

У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з даними рейтингу 2020 року, найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський національний університет ім. Шевченка — 93 (89 у рейтингу 2019 року), Харківський національний університет ім. Каразіна — 73 (70) та Львівський національний університет імені Івана Франка — 64 (60).

Рейтинг університетів України: які місця посіли волинські виші
Рейтинг університетів України: які місця посіли волинські виші

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Теги: рейтинг університетів, волинські виші, СНУ
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