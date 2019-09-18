Волинські лікарі врятували життя чоловіку, у якого виявили грижу





Про це



Чоловік 46 років був скерований з Камінь-Каширського району з вираженими болями в попереку, які іррадіювали в нижні кінцівки, та порушенням функції тазових органів.



Медики в ургентному порядку провели видалення секветрованої грижі справа (мікродискектомія L3-L4 справа). Наразі пацієнт почуває себе чудово і вже може вільно пересуватися.





Головне фото - ілюстративне.

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