Волинські лікарі врятували життя чоловіку, у якого виявили грижу
Сьогодні, 14:15
Лікарі Ковельського МТМО прооперували чоловіка, у якого діагностували секвестровану грижу L3-L4 з критичним стенозом спинномозкового каналу.
Про це йдеться на сторінці у Facebook медзакладу.
Чоловік 46 років був скерований з Камінь-Каширського району з вираженими болями в попереку, які іррадіювали в нижні кінцівки, та порушенням функції тазових органів.
Медики в ургентному порядку провели видалення секветрованої грижі справа (мікродискектомія L3-L4 справа). Наразі пацієнт почуває себе чудово і вже може вільно пересуватися.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йдеться на сторінці у Facebook медзакладу.
Чоловік 46 років був скерований з Камінь-Каширського району з вираженими болями в попереку, які іррадіювали в нижні кінцівки, та порушенням функції тазових органів.
Медики в ургентному порядку провели видалення секветрованої грижі справа (мікродискектомія L3-L4 справа). Наразі пацієнт почуває себе чудово і вже може вільно пересуватися.
Головне фото - ілюстративне.
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