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Життя триває: у Луцьку змінюють фасади шкіл

Життя триває: у Луцьку змінюють фасади шкіл
Незважаючи на карантин, у Луцьку продовжують робити капітальні ремонти фасадів, дахів навчальних закладів, змінювати вікна та встановлювати індивідуальні теплові пункти за грантові кошти та кошти пільгового кредиту.

Про це повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

"Ось так змінюється 25 школа нашого міста. Замість старого радянського обдертого фасаду - новий, утеплений і яскравий", - написав він і додав світлини з оновленим фасадом школи.

На черзі, за його словами, - навчально-реабілітаційний центр, 11 школа, художня школа, музична школа №1, 9 школа, 16 школа, центральний басейн та ліцей на вулиці Дубнівській.

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Теги: Ігор Поліщук, школа, фасад
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