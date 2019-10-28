Життя триває: у Луцьку змінюють фасади шкіл





Про це повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.



"Ось так змінюється 25 школа нашого міста. Замість старого радянського обдертого фасаду - новий, утеплений і яскравий", - написав він і додав світлини з оновленим фасадом школи.



На черзі, за його словами, - навчально-реабілітаційний центр, 11 школа, художня школа, музична школа №1, 9 школа, 16 школа, центральний басейн та ліцей на вулиці Дубнівській.

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