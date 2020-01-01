На Волині злодій переховувався від поліції у полі





Про це



Коли потерпілого не було вдома, а у помешканні знаходились лише його діти, 17-річний правопорушник зайшов до будинку та заволодів музичною портативною колонкою з флешнакопичувачем.



Після скоєння злочину зловмисник заховався у полі, де його і знайшли співробітники поліції.



Зазначають, юнак являється підозрювавним у кримінальних провадженнях пов’язаних з незаконним заволодінням транспортних засобів. Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.



Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років. Досудове розслідування триває.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Турійському районі хлопець обікрав будинок 34-річного місцевого жителя.Про це повідомляє Турійське відділення поліції.Коли потерпілого не було вдома, а у помешканні знаходились лише його діти, 17-річний правопорушник зайшов до будинку та заволодів музичною портативною колонкою з флешнакопичувачем.Після скоєння злочину зловмисник заховався у полі, де його і знайшли співробітники поліції.Зазначають, юнак являється підозрювавним у кримінальних провадженнях пов’язаних з незаконним заволодінням транспортних засобів. Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років. Досудове розслідування триває.

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