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На Волині злодій переховувався від поліції у полі

На Волині злодій переховувався від поліції у полі
У Турійському районі хлопець обікрав будинок 34-річного місцевого жителя.

Про це повідомляє Турійське відділення поліції.

Коли потерпілого не було вдома, а у помешканні знаходились лише його діти, 17-річний правопорушник зайшов до будинку та заволодів музичною портативною колонкою з флешнакопичувачем.

Після скоєння злочину зловмисник заховався у полі, де його і знайшли співробітники поліції.

Зазначають, юнак являється підозрювавним у кримінальних провадженнях пов’язаних з незаконним заволодінням транспортних засобів. Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років. Досудове розслідування триває.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Турійський район, грабіж, хлопеуь
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