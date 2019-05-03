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На Волині чоловік із теплиці викрав саджанці квітів

На Волині чоловік із теплиці викрав саджанці квітів
У Турійському районі місцевого жителя викрили у крадіжці 15 саджанців троянд із теплиці.

Про це повідомляє Турійській відділ поліції.

За допомогою до місцевої поліції звернулась 59-річна жителька райцентру. Жінка розповіла, що невідомий пошкодив стіну теплиці, котра розташована на її подвір’ї, та викрав 15 саджанців троянд на суму понад 500 грн.

Співробітники Турійського відділення поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 41–річний місцевий житель. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зловмисник перевіряється на причетність до вчинення аналогічної крадіжки у березні цього року.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили жителю райцентру про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання від трьох до шести років позбавлення волі.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: крадіжка, Турійський район, квіти
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