У місті на Волині мешканці самостійно облаштували дорогу

У місті Ківерці мешканці вулиці Богдана Хмельницького власними силами облаштували дорогу.Про це інформує мерія."У не простий для нашої країни час, вам вдалося знайти ресурси для облаштування вулиці білощебеневим покриттям. Окремо хочемо подякувати громадянину Склезю Олександру Миколайовичу за проявлення організаторських та господарських здібностей у розв’язанні питання благоустрою вулиці.Переконані, що ошатність нашої громади може залежати не від захмарних капіталовкладень, а від особистої участі та ментальності кожного з нас", - йдеться у повідомленні.