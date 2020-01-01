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Із 4000 вакансій залишилося 380: як карантин вплинув на ринок праці на Волині

Із 4000 вакансій залишилося 380: як карантин вплинув на ринок праці на Волині
Кількість офіційно зареєстрованих безробітних на Волині зросла на 1500 осіб, тобто на 20%.

Бізнес нині на паузі. Однак є сфери, які навпаки активно розвиваються і працюють в умовах карантину, про це в ефірі 12 каналу розповів директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.

“Зазвичай в такі періоди було 7500 безробітних осіб. Станом на 1 квітня ми маємо 9100. Це збільшення на 20% . Бізнес сьогодні на паузі. Але не можна говорити, що люди втратили роботу. Закінчиться карантин, бізнес почне відновлюватися. Люди повернуться на свої робочі місця”, – каже Роман Романюк.

Значну частину безробітних, які стали на облік в Центрі зайнятості, становлять заробітчани, які повернулися з-за кордону.

Скоротилася і кількість доступих вакансій. З 4000 їх залишилося всього 380. Щодня в центрах зайнятості на Волині працевлаштовують від 20 до 50 людей, адже частина роботодавців продовжує працювати. Відповідно вони можуть запропонувати роботу.

“Це ті сфери і ті галузі, які здійснюють активну діяльність. Є потреба в продавцях продовольчих товарів та у водіях. Працює також сфера доставки, тому що продукти возять. Ми працевлаштовували на хлібозаводи пекарів, підсобних робітників”, – розповідає Роман Романюк.

Також на Волині є чимало вакансій в сфері сільського господарства, адже весною розпочинається посівна.

“Ми розуміємо, що це сезон, весна. Волинь – аграрна область. Сільське господарство не буде чекати травня для того, щоб провести посівну роботу”, – пояснює директор обласного центру зайнятості.

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Теги: карантин, робота, Волинь
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