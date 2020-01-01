Волинські хірурги успішно прооперували жінку, у якої пухлина важила 6 кілограмів. ФОТО. ВІДЕО 18+

Волинський гінекологразом з командою хірургів прооперував жінку, у якої була величезна пухлина.Про це він пише на своїй сторінці у facebook."Фіброміома 6 кг і наші силачі на драйві. Жінка казала, що готувалась вже до найдовшої подорожі, ну а ми проти поїздок до праотців, особоливо,коли тобі тридцятка. Іде додому з маткою, каже, що буде народжувати", - йдеться у дописі лікаря.Фіброміома – це доброякісна пухлина матки. Лікування найчастіше симптоматичне, при більш важкому перебігу захворювання може знадобитися хірургічне втручання. Залежно від співвідношення сполучної і м'язової тканини ця пухлина мала назви: міома або фіброміома. Але з огляду на те, що вузли формуються з гладких клітин, використовується термін лейоміома (міома).Виникає під впливом різних факторів, таких як: обмінні і дисгормональні захворювання, стреси, неправильне застосування оральних контрацептивів, відсутність пологів і лактації до 30 річного віку, аборти, запальні захворювання органів малого тазу та інші.