Волинські хірурги успішно прооперували жінку, у якої пухлина важила 6 кілограмів. ФОТО. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 15:55
Волинський гінеколог Вадим Петровський разом з командою хірургів прооперував жінку, у якої була величезна пухлина.
Про це він пише на своїй сторінці у facebook.
"Фіброміома 6 кг і наші силачі на драйві. Жінка казала, що готувалась вже до найдовшої подорожі, ну а ми проти поїздок до праотців, особоливо,коли тобі тридцятка. Іде додому з маткою, каже, що буде народжувати", - йдеться у дописі лікаря.
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Довідка. Фіброміома – це доброякісна пухлина матки. Лікування найчастіше симптоматичне, при більш важкому перебігу захворювання може знадобитися хірургічне втручання. Залежно від співвідношення сполучної і м'язової тканини ця пухлина мала назви: міома або фіброміома. Але з огляду на те, що вузли формуються з гладких клітин, використовується термін лейоміома (міома).
Виникає під впливом різних факторів, таких як: обмінні і дисгормональні захворювання, стреси, неправильне застосування оральних контрацептивів, відсутність пологів і лактації до 30 річного віку, аборти, запальні захворювання органів малого тазу та інші.
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Про це він пише на своїй сторінці у facebook.
"Фіброміома 6 кг і наші силачі на драйві. Жінка казала, що готувалась вже до найдовшої подорожі, ну а ми проти поїздок до праотців, особоливо,коли тобі тридцятка. Іде додому з маткою, каже, що буде народжувати", - йдеться у дописі лікаря.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лікар з Луцька безкоштовно прооперував онкохвору жінку
Довідка. Фіброміома – це доброякісна пухлина матки. Лікування найчастіше симптоматичне, при більш важкому перебігу захворювання може знадобитися хірургічне втручання. Залежно від співвідношення сполучної і м'язової тканини ця пухлина мала назви: міома або фіброміома. Але з огляду на те, що вузли формуються з гладких клітин, використовується термін лейоміома (міома).
Виникає під впливом різних факторів, таких як: обмінні і дисгормональні захворювання, стреси, неправильне застосування оральних контрацептивів, відсутність пологів і лактації до 30 річного віку, аборти, запальні захворювання органів малого тазу та інші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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