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ЖК «Стумочок»: як компанія «Інвестор» розбудовує котеджне містечко. ФОТОЗВІТ*

ЖК «Стумочок»: як компанія «Інвестор» розбудовує котеджне містечко. ФОТОЗВІТ*
Будівельна компанія «Інвестор» продовжує розбудовувати передмістя Луцька. Зокрема у ЖК «Струмочок» тривають будівельні роботи з дотриманням усіх необхідних карантинних заходів.

Про це в компанії розповіли, опублікувавши на офіційній сторінці у Facebook новий фотозвіт з висоти пташиного польоту, - інформує Перший.

Як зазначає забудовник, у комплексі ведуть роботи у таунхаусах, котеджах та паралельно займаються благоустроєм території.

«Наразі ми прокладаємо комунікації до 1 та 2 секцій, утеплюємо дах у 2 секції та готуємо його до облаштування мембраною, невдовзі розпочнемо монтувати вікна у другій секції.

Також завершуємо перекриття 3 та 4 секцій, та муруємо там парапети».

Крім того, продовжується будівництво, фасадні роботи і облаштування покрівлі нових котеджів. Звершили облаштування фундаменту 5 та 6 секцій.

«Всі роботи тривають за графіком, також ми розпочали продаж 7-ї секції таунхаусів», - розповіли у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор».

І нагадали, що зараз на нові котедж площею 156 м2 та таунхауси площею 130 м2 діють спеціальні умови розстрочки платежів.

За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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ЖК «Стумочок»: як компанія «Інвестор» розбудовує котеджне містечко. ФОТОЗВІТ*
ЖК «Стумочок»: як компанія «Інвестор» розбудовує котеджне містечко. ФОТОЗВІТ*
ЖК «Стумочок»: як компанія «Інвестор» розбудовує котеджне містечко. ФОТОЗВІТ*
ЖК «Стумочок»: як компанія «Інвестор» розбудовує котеджне містечко. ФОТОЗВІТ*
ЖК «Стумочок»: як компанія «Інвестор» розбудовує котеджне містечко. ФОТОЗВІТ*
ЖК «Стумочок»: як компанія «Інвестор» розбудовує котеджне містечко. ФОТОЗВІТ*
ЖК «Стумочок»: як компанія «Інвестор» розбудовує котеджне містечко. ФОТОЗВІТ*
ЖК «Стумочок»: як компанія «Інвестор» розбудовує котеджне містечко. ФОТОЗВІТ*
ЖК «Стумочок»: як компанія «Інвестор» розбудовує котеджне містечко. ФОТОЗВІТ*
ЖК «Стумочок»: як компанія «Інвестор» розбудовує котеджне містечко. ФОТОЗВІТ*
ЖК «Стумочок»: як компанія «Інвестор» розбудовує котеджне містечко. ФОТОЗВІТ*


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Теги: Інвестор, Струмочок, житло
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