ЖК «Стумочок»: як компанія «Інвестор» розбудовує котеджне містечко. ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 16:14
Будівельна компанія «Інвестор» продовжує розбудовувати передмістя Луцька. Зокрема у ЖК «Струмочок» тривають будівельні роботи з дотриманням усіх необхідних карантинних заходів.
Про це в компанії розповіли, опублікувавши на офіційній сторінці у Facebook новий фотозвіт з висоти пташиного польоту, - інформує Перший.
Як зазначає забудовник, у комплексі ведуть роботи у таунхаусах, котеджах та паралельно займаються благоустроєм території.
«Наразі ми прокладаємо комунікації до 1 та 2 секцій, утеплюємо дах у 2 секції та готуємо його до облаштування мембраною, невдовзі розпочнемо монтувати вікна у другій секції.
Також завершуємо перекриття 3 та 4 секцій, та муруємо там парапети».
Крім того, продовжується будівництво, фасадні роботи і облаштування покрівлі нових котеджів. Звершили облаштування фундаменту 5 та 6 секцій.
«Всі роботи тривають за графіком, також ми розпочали продаж 7-ї секції таунхаусів», - розповіли у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор».
І нагадали, що зараз на нові котедж площею 156 м2 та таунхауси площею 130 м2 діють спеціальні умови розстрочки платежів.
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в компанії розповіли, опублікувавши на офіційній сторінці у Facebook новий фотозвіт з висоти пташиного польоту, - інформує Перший.
Як зазначає забудовник, у комплексі ведуть роботи у таунхаусах, котеджах та паралельно займаються благоустроєм території.
«Наразі ми прокладаємо комунікації до 1 та 2 секцій, утеплюємо дах у 2 секції та готуємо його до облаштування мембраною, невдовзі розпочнемо монтувати вікна у другій секції.
Також завершуємо перекриття 3 та 4 секцій, та муруємо там парапети».
Крім того, продовжується будівництво, фасадні роботи і облаштування покрівлі нових котеджів. Звершили облаштування фундаменту 5 та 6 секцій.
«Всі роботи тривають за графіком, також ми розпочали продаж 7-ї секції таунхаусів», - розповіли у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор».
І нагадали, що зараз на нові котедж площею 156 м2 та таунхауси площею 130 м2 діють спеціальні умови розстрочки платежів.
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЖК «Стумочок»: як компанія «Інвестор» розбудовує котеджне містечко. ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 16:14
Медики, які контактували з інфікованою коронавірусом Духневич, повернулися на роботу
Сьогодні, 15:59
Волинські хірурги успішно прооперували жінку, у якої пухлина важила 6 кілограмів. ФОТО. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 15:55