ЖК «Стумочок»: як компанія «Інвестор» розбудовує котеджне містечко. ФОТОЗВІТ*





Про це в компанії розповіли, опублікувавши на офіційній сторінці у Facebook новий фотозвіт з висоти пташиного польоту, - інформує



Як зазначає забудовник, у комплексі ведуть роботи у таунхаусах, котеджах та паралельно займаються благоустроєм території.



«Наразі ми прокладаємо комунікації до 1 та 2 секцій, утеплюємо дах у 2 секції та готуємо його до облаштування мембраною, невдовзі розпочнемо монтувати вікна у другій секції.



Також завершуємо перекриття 3 та 4 секцій, та муруємо там парапети».



Крім того, продовжується будівництво, фасадні роботи і облаштування покрівлі нових котеджів. Звершили облаштування фундаменту 5 та 6 секцій.



«Всі роботи тривають за графіком, також ми розпочали продаж 7-ї секції таунхаусів», - розповіли у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор».



І нагадали, що зараз на нові котедж площею 156 м2 та таунхауси площею 130 м2 діють спеціальні умови розстрочки платежів.



За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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