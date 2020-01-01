Чи «зарахується» участь в онлайн-богослужіннях: відповідь волинського священника

Волинський капелан ПЦУрозповів, чи "діють" богослужіння, котрі організовують онлайн через карантин.Про це йдеться у блозі священнослужителя."Якщо ви дивитеся літургію в інтернеті, це вам не "зарахується". Але якщо ви молитеся в той час, коли йде літургія в інтернеті чи на телебаченні, я думаю, що це "зарахується".Але питання в тому, чи ви молитеся, чи так само як на літургії дивитеся у яких ризах прийшов батюшка, чи що він якось негарно пройшовся", - зауважив отець.За словами священнослужителя, у вірян має бути відчуття літургії, як спільної справи.