Чи «зарахується» участь в онлайн-богослужіннях: відповідь волинського священника
Сьогодні, 16:55
Волинський капелан ПЦУ Михайло Бучак розповів, чи "діють" богослужіння, котрі організовують онлайн через карантин.
Про це йдеться у блозі священнослужителя.
"Якщо ви дивитеся літургію в інтернеті, це вам не "зарахується". Але якщо ви молитеся в той час, коли йде літургія в інтернеті чи на телебаченні, я думаю, що це "зарахується".
Але питання в тому, чи ви молитеся, чи так само як на літургії дивитеся у яких ризах прийшов батюшка, чи що він якось негарно пройшовся", - зауважив отець.
За словами священнослужителя, у вірян має бути відчуття літургії, як спільної справи.
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Про це йдеться у блозі священнослужителя.
"Якщо ви дивитеся літургію в інтернеті, це вам не "зарахується". Але якщо ви молитеся в той час, коли йде літургія в інтернеті чи на телебаченні, я думаю, що це "зарахується".
Але питання в тому, чи ви молитеся, чи так само як на літургії дивитеся у яких ризах прийшов батюшка, чи що він якось негарно пройшовся", - зауважив отець.
За словами священнослужителя, у вірян має бути відчуття літургії, як спільної справи.
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