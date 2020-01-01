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Чи «зарахується» участь в онлайн-богослужіннях: відповідь волинського священника

Чи «зарахується» участь в онлайн-богослужіннях: відповідь волинського священника
Волинський капелан ПЦУ Михайло Бучак розповів, чи "діють" богослужіння, котрі організовують онлайн через карантин.

Про це йдеться у блозі священнослужителя.

"Якщо ви дивитеся літургію в інтернеті, це вам не "зарахується". Але якщо ви молитеся в той час, коли йде літургія в інтернеті чи на телебаченні, я думаю, що це "зарахується".

Але питання в тому, чи ви молитеся, чи так само як на літургії дивитеся у яких ризах прийшов батюшка, чи що він якось негарно пройшовся", - зауважив отець.

За словами священнослужителя, у вірян має бути відчуття літургії, як спільної справи.


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Теги: церква, онлайн-богослужіння
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