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У Ковельському районі з 10 квітня вимикають теплопостачання

У Ковельському районі з 10 квітня вимикають теплопостачання
З 10 квітня у Ковельському районі офіційно закінчать опалювальний сезон.

Так, враховуючи кліматичні умови, заступник голови райдержадміністрації Роман Кульцман видав відповідне розпорядження від 8 квітня, - йдеться на сайті Ковельської РДА.

Документом встановили закінчення опалювального сезону для всіх категорій споживачів району з 10 квітня 2020 року.

Нагадаємо, що у Луцьку вже 8 квітня вимикають теплопостачання.

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Теги: Ковель, опалення, сезон
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