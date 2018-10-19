У Ковельському районі з 10 квітня вимикають теплопостачання





Так, враховуючи кліматичні умови, заступник голови райдержадміністрації Роман Кульцман видав відповідне розпорядження від 8 квітня, - йдеться на сайті Ковельської РДА.



Документом встановили закінчення опалювального сезону для всіх категорій споживачів району з 10 квітня 2020 року.



Нагадаємо, що у Луцьку вже 8 квітня вимикають теплопостачання.

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