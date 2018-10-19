У Ковельському районі з 10 квітня вимикають теплопостачання
Сьогодні, 17:01
З 10 квітня у Ковельському районі офіційно закінчать опалювальний сезон.
Так, враховуючи кліматичні умови, заступник голови райдержадміністрації Роман Кульцман видав відповідне розпорядження від 8 квітня, - йдеться на сайті Ковельської РДА.
Документом встановили закінчення опалювального сезону для всіх категорій споживачів району з 10 квітня 2020 року.
Нагадаємо, що у Луцьку вже 8 квітня вимикають теплопостачання.
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Так, враховуючи кліматичні умови, заступник голови райдержадміністрації Роман Кульцман видав відповідне розпорядження від 8 квітня, - йдеться на сайті Ковельської РДА.
Документом встановили закінчення опалювального сезону для всіх категорій споживачів району з 10 квітня 2020 року.
Нагадаємо, що у Луцьку вже 8 квітня вимикають теплопостачання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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