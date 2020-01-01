У місті на Волині поблизу автостоянки горіла суха трава. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
У Нововолинську на 15-му мікрорайоні поблизу автостоянки зайнялася суха трава.
Про подію БУГу повідомили очевидці.
Подія трапилася сьогодні, 9 квітня, приблизно о 16-й годині.
Рятувальники нагадують, що за порушення правил пожежної безпеки передбачено адміністративну відповідальність та штраф.
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Про подію БУГу повідомили очевидці.
Подія трапилася сьогодні, 9 квітня, приблизно о 16-й годині.
Рятувальники нагадують, що за порушення правил пожежної безпеки передбачено адміністративну відповідальність та штраф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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