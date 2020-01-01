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У місті на Волині поблизу автостоянки горіла суха трава. ВІДЕО

У місті на Волині поблизу автостоянки горіла суха трава. ВІДЕО
У Нововолинську на 15-му мікрорайоні поблизу автостоянки зайнялася суха трава.

Про подію БУГу повідомили очевидці.

Подія трапилася сьогодні, 9 квітня, приблизно о 16-й годині.

Рятувальники нагадують, що за порушення правил пожежної безпеки передбачено адміністративну відповідальність та штраф.





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Теги: Нововолинськ, пожежа, автостоянка
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