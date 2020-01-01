На Львівщині від коронавірусу померло подружжя





Про це під час брифінгу повідомила заступниця міського голови з гуманітарних питань, керівниця міського штабу з прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції COVID-2019 Галина Слічна, - пише



"Жінка перебувала у першій міській клінічній лікарні імені Князя Лева. В суботу їй стало гірше. Коли тест підтвердив, що у неї коронавірус, її перевели в інфекційну лікарню", – розповіла Слічна.



Цієї ж ночі в цій же лікарні помер і її чоловік.



"Йому також було зле і його госпіталізували до інфекційної лікарні. Йому теж зробили ПЛР-аналіз. Але він помер ще до того, як надійшли результати аналізів", – зазначила вона, додавши, що ці особи контактували з хворими на коронавірус.



За даними начальника управління охорони здоров`я ЛМР Володимира Зуба, які оприлюднила пресслужба міської ради, 58-річна жінка перебувала на апараті ШВЛ. У пацієнтки були наявні супутні захворювання, онкологія. В чоловіка була пневмонія. В лікарню він поступив з підозрою на COVID-19.



За минулу добу у місті було виявлено 25 нових підтверджених випадків після тестування ПЛР. За словами міського голови Львова Андрія Садового, наразі зафіксували 61 особу із виявленим коронавірусом.



«Маємо 25 нових підтверджених випадків за вчорашній день після тестування ПЛР. Статистика достатньо сумна. Станом на сьогодні ми маємо 61 особу, які мали підтверджений COVID. На мою думку, така статистика не є реальною, тому що якщо подивитись специфіку світу, то, як правило, виявляють близько 10%, адже у багатьох людей хвороба протікає без симптомів", — сказав мер Львова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині від коронавірусу в одну ніч померло подружжя з Жовківського району.Про це під час брифінгу повідомила заступниця міського голови з гуманітарних питань, керівниця міського штабу з прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції COVID-2019 Галина Слічна, - пише Укрінформ "Жінка перебувала у першій міській клінічній лікарні імені Князя Лева. В суботу їй стало гірше. Коли тест підтвердив, що у неї коронавірус, її перевели в інфекційну лікарню", – розповіла Слічна.Цієї ж ночі в цій же лікарні помер і її чоловік."Йому також було зле і його госпіталізували до інфекційної лікарні. Йому теж зробили ПЛР-аналіз. Але він помер ще до того, як надійшли результати аналізів", – зазначила вона, додавши, що ці особи контактували з хворими на коронавірус.За даними начальника управління охорони здоров`я ЛМР, які оприлюднила пресслужба міської ради, 58-річна жінка перебувала на апараті ШВЛ. У пацієнтки були наявні супутні захворювання, онкологія. В чоловіка була пневмонія. В лікарню він поступив з підозрою на COVID-19.За минулу добу у місті було виявлено 25 нових підтверджених випадків після тестування ПЛР. За словами міського голови Львова Андрія Садового, наразі зафіксували 61 особу із виявленим коронавірусом.«Маємо 25 нових підтверджених випадків за вчорашній день після тестування ПЛР. Статистика достатньо сумна. Станом на сьогодні ми маємо 61 особу, які мали підтверджений COVID. На мою думку, така статистика не є реальною, тому що якщо подивитись специфіку світу, то, як правило, виявляють близько 10%, адже у багатьох людей хвороба протікає без симптомів", — сказав мер Львова.

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