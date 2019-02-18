Волинські школярі та вчителі розповіли про міністерські онлайн-уроки. ВІДЕО





Про це розповіла Тетяна Соломіна, учасниками якого мають бути діти, батьки і вчителі.



Тетяна та Аня Маркопольські – учениці 9 класу Луцького ліцею номер 27. Сестри слухають онлайн-урок української мови та літератури.



"На мою думку, багато переваг у дистанційному навчанні. Я економлю свій час, можу встигати набагато більше. А також можу більше приділити уваги тим предметам, з якими виникають певні труднощі або тим, які будуть вирішальними для вибору професії", - кажуть дев’ятикласниці Анна та Тетяна Маркопольські.



Дівчата розповідають, що уроки Всеукраїнської школи сподобалися, але надають перевагу онлайн-спілкуванню зі своїми вчителями.



"Це є доволі важко переключитися на інших вчителів, адже вони, можливо, по іншому подавати матеріал. Але так набагато цікавіше і по-новому можеш дізнатися щось нове", - зауважила дев’ятикласниця Анна Маркопольська.



Кажуть, що оцінюють відеоуроки здебільшого за майстерністю вчителя.



"Мені дуже сподобався урок української мови Ігоря Хворостяного", - розповіла дев’ятикласниця Тетяна Маркопольська.



Окрім навчання вдома, сестри багато читають, роблять фізичні вправи та грають на фортепіано, - розповідає тато Олександр. Каже, що навчатися дівчаткам в умовах карантину не важко, адже їх 2-є, одна може підказати іншій.



"Якщо дитина хоче вчитися – вона завжди знайде змогу вчитися. Інтернет- телебачення, спілкування з друзями, вчителями, аби було бажання. За своїх дітей можу сказати, що це аж занадто іноді, іноді хочеться, щоб вони трошки відпочили. Іноді погуляли", - каже тато Олександр Маркопольський.



Заступниця директора ліцею №27 Вероніка Захарчук, в якому навчаються сестри Маркопольські, розповідає: із початку карантину проводить онлайнуроки фізики зі своїми вихованцями вдома. Каже, що мала можливість переглянути і Всеукраїнські відеоуроки організовані Міністерством освіти і науки.



"Для проведення повноцінного уроку часто потрібно використовувати велику кількість наочності, показати якусь реакцію, експеримент. Не завжди є можливість в домашніх умовах це зробити. Добре, що Міністерство записало ці уроки, тому що в них показують всі необхідні досліди, демонстрації – все те, що передбачено навчальною програмою", - зауважила заступниця директора Луцького ліцею №27.



Педагогиня каже, що ці уроки не завжди співпадають з календарними планами та шкільною програмою.



"Трошки вони запізнилися, бо ще з 12 березня, коли почався карантин, всі почали шукати способи дистанційної освіти Якщо є зворотній зв’язок з вчителем – то є якісь дедлайни, завдання, які потрібно виконати. Бо від 10 % дітей будуть все робити без нагадувань, якщо вони знають, що не проконтролюють, то більшість цього робити не буде", - розповідає заступниця директора Луцького ліцею №27.



За словами Вероніки Захарчук, не всім дітям такі уроки доступні.



"Якщо нема інтернету, це десь в селі, – то не впевнена, що ці всі канали дитина зможе побачити. Крім того, всі уроки по всіх каналах ідуть одночасно. А що робити якщо вдома діти різних вікових категорій. Вони не зможуть одночасно дивитись. Цей момент не продуманий. І треба корективи певні вносити", - відзначила заступниця директора Луцького ліцею №27.



Відеоуроки – одна із дистанційних платформ, які нині пропонується дітям для навчання вдома, каже заступниця керівниці обласного управління освіти Тетяна Соломіна.



"Те, що з’явилися онлайн-уроки для всієї України – я їх розглядаю, як крок до загальної організації учнів до освітнього процесу. Перевірити наскільки активно діти включилися – неможливо. Можу судити по відгуках внука, який із задоволення розповідав про урок англійської, математики. І найбільше сподобались руханка. Діти, які за скільки часу не були в організованому освітньому процесі – вони заскучали за такою формою", - відзначила заступниця начальниці обласного управління освіти Тетяна Соломіна.



За словами Тетяни Соломіної, міністерство подає трансляцію тих уроків, які важко засвоюють учні. Оцінювати будуть тоді, коли вийдуть на навчання. Дев’ятикласниці Маркопольські розповідають, що ДПА цього року через карантин їм відмінили.



"Часом не вистачає цієї шкільної атмосфери, перебування за партами. Ми дуже сумуємо за школою і однокласникам і хочемо передати привіт", - кажуть сестри Маркопольські.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Четвертий день в ефірі центральних телеканалів іде навчання у Всеукраїнській школі онлайн для учнів 5-11 класів. Це один із видів дистанційного навчання.Про це розповіла Суспільному заступниця керівника обласного управління освіти, учасниками якого мають бути діти, батьки і вчителі.та– учениці 9 класу Луцького ліцею номер 27. Сестри слухають онлайн-урок української мови та літератури."На мою думку, багато переваг у дистанційному навчанні. Я економлю свій час, можу встигати набагато більше. А також можу більше приділити уваги тим предметам, з якими виникають певні труднощі або тим, які будуть вирішальними для вибору професії", - кажуть дев’ятикласниці Анна та Тетяна Маркопольські.Дівчата розповідають, що уроки Всеукраїнської школи сподобалися, але надають перевагу онлайн-спілкуванню зі своїми вчителями."Це є доволі важко переключитися на інших вчителів, адже вони, можливо, по іншому подавати матеріал. Але так набагато цікавіше і по-новому можеш дізнатися щось нове", - зауважила дев’ятикласниця Анна Маркопольська.Кажуть, що оцінюють відеоуроки здебільшого за майстерністю вчителя."Мені дуже сподобався урок української мови Ігоря Хворостяного", - розповіла дев’ятикласниця Тетяна Маркопольська.Окрім навчання вдома, сестри багато читають, роблять фізичні вправи та грають на фортепіано, - розповідає тато Олександр. Каже, що навчатися дівчаткам в умовах карантину не важко, адже їх 2-є, одна може підказати іншій."Якщо дитина хоче вчитися – вона завжди знайде змогу вчитися. Інтернет- телебачення, спілкування з друзями, вчителями, аби було бажання. За своїх дітей можу сказати, що це аж занадто іноді, іноді хочеться, щоб вони трошки відпочили. Іноді погуляли", - каже татоЗаступниця директора ліцею №27, в якому навчаються сестри Маркопольські, розповідає: із початку карантину проводить онлайнуроки фізики зі своїми вихованцями вдома. Каже, що мала можливість переглянути і Всеукраїнські відеоуроки організовані Міністерством освіти і науки."Для проведення повноцінного уроку часто потрібно використовувати велику кількість наочності, показати якусь реакцію, експеримент. Не завжди є можливість в домашніх умовах це зробити. Добре, що Міністерство записало ці уроки, тому що в них показують всі необхідні досліди, демонстрації – все те, що передбачено навчальною програмою", - зауважила заступниця директора Луцького ліцею №27.Педагогиня каже, що ці уроки не завжди співпадають з календарними планами та шкільною програмою."Трошки вони запізнилися, бо ще з 12 березня, коли почався карантин, всі почали шукати способи дистанційної освіти Якщо є зворотній зв’язок з вчителем – то є якісь дедлайни, завдання, які потрібно виконати. Бо від 10 % дітей будуть все робити без нагадувань, якщо вони знають, що не проконтролюють, то більшість цього робити не буде", - розповідає заступниця директора Луцького ліцею №27.За словами Вероніки Захарчук, не всім дітям такі уроки доступні."Якщо нема інтернету, це десь в селі, – то не впевнена, що ці всі канали дитина зможе побачити. Крім того, всі уроки по всіх каналах ідуть одночасно. А що робити якщо вдома діти різних вікових категорій. Вони не зможуть одночасно дивитись. Цей момент не продуманий. І треба корективи певні вносити", - відзначила заступниця директора Луцького ліцею №27.Відеоуроки – одна із дистанційних платформ, які нині пропонується дітям для навчання вдома, каже заступниця керівниці обласного управління освіти"Те, що з’явилися онлайн-уроки для всієї України – я їх розглядаю, як крок до загальної організації учнів до освітнього процесу. Перевірити наскільки активно діти включилися – неможливо. Можу судити по відгуках внука, який із задоволення розповідав про урок англійської, математики. І найбільше сподобались руханка. Діти, які за скільки часу не були в організованому освітньому процесі – вони заскучали за такою формою", - відзначила заступниця начальниці обласного управління освіти Тетяна Соломіна.За словами Тетяни Соломіної, міністерство подає трансляцію тих уроків, які важко засвоюють учні. Оцінювати будуть тоді, коли вийдуть на навчання. Дев’ятикласниці Маркопольські розповідають, що ДПА цього року через карантин їм відмінили."Часом не вистачає цієї шкільної атмосфери, перебування за партами. Ми дуже сумуємо за школою і однокласникам і хочемо передати привіт", - кажуть сестри Маркопольські.

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