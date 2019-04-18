На волинських дорогах ремонтують ями та тріщини. ФОТО





Про це



Упродовж тижня, що минув, ліквідували аварійні деформації на близько 3000 тис. м2 дорожнього покриття, а загалом з початку року - на площі понад 13 600 м2.



Підрядні підприємства виконували і ряд інших робіт у рамках експлуатаційного утримання автомобільних доріг.



Водіїв та інших учасників дорожнього руху закликають бути уважними та дисциплінованими на автошляхах, особливо в місцях проведення дорожніх робіт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині на автошляхах державного значення розпочалась активна фаза робіт з ліквідації вибоїн дорожнього покриття із застосуванням гарячих асфальтобетонних сумішей.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.Упродовж тижня, що минув, ліквідували аварійні деформації на близько 3000 тис. м2 дорожнього покриття, а загалом з початку року - на площі понад 13 600 м2.Підрядні підприємства виконували і ряд інших робіт у рамках експлуатаційного утримання автомобільних доріг.Водіїв та інших учасників дорожнього руху закликають бути уважними та дисциплінованими на автошляхах, особливо в місцях проведення дорожніх робіт.

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