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На волинських дорогах ремонтують ями та тріщини. ФОТО

На волинських дорогах ремонтують ями та тріщини. ФОТО
На Волині на автошляхах державного значення розпочалась активна фаза робіт з ліквідації вибоїн дорожнього покриття із застосуванням гарячих асфальтобетонних сумішей.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Упродовж тижня, що минув, ліквідували аварійні деформації на близько 3000 тис. м2 дорожнього покриття, а загалом з початку року - на площі понад 13 600 м2.

Підрядні підприємства виконували і ряд інших робіт у рамках експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

Водіїв та інших учасників дорожнього руху закликають бути уважними та дисциплінованими на автошляхах, особливо в місцях проведення дорожніх робіт.

На волинських дорогах ремонтують ями та тріщини. ФОТО
На волинських дорогах ремонтують ями та тріщини. ФОТО
На волинських дорогах ремонтують ями та тріщини. ФОТО

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Теги: Волинь, дороги, ремонт, вибоїни
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