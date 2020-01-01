Луцька лікарка відповіла на найбільш поширені запитання про аналізи на COVID-19

Тетяна Трач відповіла на найбільш поширені питання про аналізи на коронавірус, адже саме сімейні лікарі вирішують – робити аналіз чи ні.



Про це лікарка розповіла у коментарі



Які бувають аналізи на коронавірус?



Їх є два види: ПЛР-аналіз і експрес-тест.



ПЛР-аналіз (тобто зроблений методом полімеразної ланцюгової реакції, простіше кажучи - лабораторний) дозволяє побачити вірус у біологічних матеріалах хворого. Для дослідження беруть мазок з носоглотки пацієнта.



Переваги цього методу в тому, що він має високу точність і показує наявність вірусу в організмі навіть, якщо немає жодних симптомів. Наприклад, під час інкубаційного періоду.



Його на Волині проводить лише одна державна лабораторія, яка працює у складі обласного лабораторного центру МОЗ. Для аналізів вона використовує тест-системи німецького та китайського виробництва.



Експрес-тест показує не наявність вірусу в організмі, а антитіл до нього. А їх організм починає виробляти не раніше п’ятого дня з моменту появи симптомів.



Через це на Волині вже є випадки, коли у хворих з пневмонією експрес-тест показав негативний результат (тобто відсутність вірусу), а через кілька днів з’ясовувалось, що зараження коронавірусом все ж є. П’ять тисяч таких тестів розподілили між медичними закладами області.



«Експрес-тести більше корисні в статистичному плані, для виявлення контактних осіб. Але підтвердити чи спростувати зараження може лише аналіз, зроблений методом ПЛР, тому його обов’язково проводять після позитивного експрес-тесту», – пояснює Тетяна Трач.



Кому аналіз роблять обов’язково?



Тести на коронавірус роблять, якщо є сукупність кількох факторів:

- людина має симптоми респіраторної інфекції – кашель, підвищену температуру;

- людина повернулась з-за кордону протягом останніх 14 днів або контактувала з кимось, в кого підтвердили захворювання на коронавірус (в цьому випадку аналіз можуть робити без симптомів).



Інколи так званий «епідеміологічний ланцюг» медикам відстежити важко. Є випадки, коли людина не числилась з підозрою, але в результаті отримала захворювання. Тому кінцеве рішення, чи робити аналіз, приймає сімейний лікар.



Як розпізнати симптоми самому?



Гарячка при коронавірусі відрізняється у кожного конкретного пацієнта: у когось вона перевищує 38 градусів, у когось – заледве досягає 37.



Нежить не є симптомом коронавірусу. Але водночас лише через наявність виділень з носа та чхання не можна виключати COVID-19. Адже людина може бути одночасно інфікованою кількома вірусами.



Тому, знову ж таки: кінцеве рішення про потребу робити аналіз – за сімейним лікарем.



Як роблять аналіз?



Аналіз можуть проводити вдома у хворого або у стаціонарі, якщо він туди потрапив раніше, наприклад, з пневмонією.



Стандартна ситуація: хворий підозрює у себе коронавірус але почувається більш-менш добре. Не має температури, яка не збивається, не має проблем з диханням. Він телефонує сімейному лікарю. Якщо лікар вирішує, що аналіз потрібен, тоді просить хворого залишатись на самоізоляції. Тобто перестати виходити з дому. Навіть у магазин чи аптеку.



Після цього до хворого приїжджає бригада медиків з центру первинної медичної допомоги. Одягнені у захисні костюми, вони беруть мазок з носоглотки та відвозять зразки у лабораторію. Якщо людина живе не сама, мазки беруть у всіх, хто мешкає в цій квартирі чи приватному будинку.



Орієнтовно через добу результат буде готовий. Про нього хворого повідомить сімейний лікар.



Що робити, якщо результат позитивний?



Якщо аналізи показали інфікування коронавірусом, але при цьому людина почувається загалом добре, вона залишається вдома і щодня зідзвонюється зі своїм сімейним лікарем. В цьому випадку лікування, як і при звичайній ГРВІ – пити багато рідини, залишатись у ліжку, якщо температура більша за 38,5 – використовувати жарознижувальні препарати (наприклад, парацетамол).



Лікар також інформує хворого, що робити, якщо стан різко погіршиться (а це ознака, притаманна саме коронавірусу). Якщо температура збивається лише на годину, а потім знову підіймається або з’явились проблеми з диханням, потрібно не зволікаючи викликати «швидку допомогу». При цьому диспетчеру слід сказати про свій діагноз.



Симптоми коронавірусу можуть зберігатись навіть 3-4 тижні. Коли ж вони зникають, пацієнту повторно роблять лабораторний аналіз, через 5-6 днів – ще один. Лише в тому випадку, коли обидва аналізи показують відсутність вірусу, людина може вважатись здоровою і має право вийти з самоізоляції. При цьому вона й далі мусить дотримуватись правил гігієни, адже може, наприклад, перенести вірус, торкнувшись зараженої дверної ручки, а потім – потиснувши комусь руку.



Що робити, якщо результат негативний?



Якщо результати лабораторного тесту показали, що у пацієнта немає коронавірусу, йому все одно доведеться 14 днів дотримуватись самоізоляції. Це через те, що навіть високоточний ПЛР-тест має невеликий відсоток похибки.



Якщо через 14 днів симптоми так і не з’явились, людина вважається здоровою.



Де самому зробити тест за гроші?



У Луцьку опитали п’ять приватних лабораторій: «Сінево», «Лакмус», «Гемомедика», «Ескулаб», «Українсько-німецька лабораторія». Тестів, які показали б інфікування коронавірусом, не роблять у жодній з них.



При цьому в «Українсько-німецькій лабораторії» роблять тест на імуноглобулін G. Він показує не наявність вірусу в організмі, а антитіл, які з’являються після хвороби. Коштує такий аналіз 510 гривень. Аналіз роблять у Німеччині, тому чекати на результат потрібно близько 10 днів.



Текст: Віта Сахнік

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очільниця луцького Центру первинної медичної допомоги №2відповіла на найбільш поширені питання про аналізи на коронавірус, адже саме сімейні лікарі вирішують – робити аналіз чи ні.Про це лікарка розповіла у коментарі "Першому". Їх є два види: ПЛР-аналіз і експрес-тест.(тобто зроблений методом полімеразної ланцюгової реакції, простіше кажучи - лабораторний) дозволяє побачити вірус у біологічних матеріалах хворого. Для дослідження беруть мазок з носоглотки пацієнта.Переваги цього методу в тому, що він має високу точність і показує наявність вірусу в організмі навіть, якщо немає жодних симптомів. Наприклад, під час інкубаційного періоду.Його на Волині проводить лише одна державна лабораторія, яка працює у складі обласного лабораторного центру МОЗ. Для аналізів вона використовує тест-системи німецького та китайського виробництва.показує не наявність вірусу в організмі, а антитіл до нього. А їх організм починає виробляти не раніше п’ятого дня з моменту появи симптомів.Через це на Волині вже є випадки, коли у хворих з пневмонією експрес-тест показав негативний результат (тобто відсутність вірусу), а через кілька днів з’ясовувалось, що зараження коронавірусом все ж є. П’ять тисяч таких тестів розподілили між медичними закладами області.«Експрес-тести більше корисні в статистичному плані, для виявлення контактних осіб. Але підтвердити чи спростувати зараження може лише аналіз, зроблений методом ПЛР, тому його обов’язково проводять після позитивного експрес-тесту», – пояснює Тетяна Трач.Тести на коронавірус роблять, якщо є сукупність кількох факторів:- людина має симптоми респіраторної інфекції – кашель, підвищену температуру;- людина повернулась з-за кордону протягом останніх 14 днів або контактувала з кимось, в кого підтвердили захворювання на коронавірус (в цьому випадку аналіз можуть робити без симптомів).Інколи так званий «епідеміологічний ланцюг» медикам відстежити важко. Є випадки, коли людина не числилась з підозрою, але в результаті отримала захворювання. Тому кінцеве рішення, чи робити аналіз, приймає сімейний лікар.Гарячка при коронавірусі відрізняється у кожного конкретного пацієнта: у когось вона перевищує 38 градусів, у когось – заледве досягає 37.Нежить не є симптомом коронавірусу. Але водночас лише через наявність виділень з носа та чхання не можна виключати COVID-19. Адже людина може бути одночасно інфікованою кількома вірусами.Тому, знову ж таки: кінцеве рішення про потребу робити аналіз – за сімейним лікарем.Аналіз можуть проводити вдома у хворого або у стаціонарі, якщо він туди потрапив раніше, наприклад, з пневмонією.Стандартна ситуація: хворий підозрює у себе коронавірус але почувається більш-менш добре. Не має температури, яка не збивається, не має проблем з диханням. Він телефонує сімейному лікарю. Якщо лікар вирішує, що аналіз потрібен, тоді просить хворого залишатись на самоізоляції. Тобто перестати виходити з дому. Навіть у магазин чи аптеку.Після цього до хворого приїжджає бригада медиків з центру первинної медичної допомоги. Одягнені у захисні костюми, вони беруть мазок з носоглотки та відвозять зразки у лабораторію. Якщо людина живе не сама, мазки беруть у всіх, хто мешкає в цій квартирі чи приватному будинку.Орієнтовно через добу результат буде готовий. Про нього хворого повідомить сімейний лікар.Якщо аналізи показали інфікування коронавірусом, але при цьому людина почувається загалом добре, вона залишається вдома і щодня зідзвонюється зі своїм сімейним лікарем. В цьому випадку лікування, як і при звичайній ГРВІ – пити багато рідини, залишатись у ліжку, якщо температура більша за 38,5 – використовувати жарознижувальні препарати (наприклад, парацетамол).Лікар також інформує хворого, що робити, якщо стан різко погіршиться (а це ознака, притаманна саме коронавірусу). Якщо температура збивається лише на годину, а потім знову підіймається або з’явились проблеми з диханням, потрібно не зволікаючи викликати «швидку допомогу». При цьому диспетчеру слід сказати про свій діагноз.Симптоми коронавірусу можуть зберігатись навіть 3-4 тижні. Коли ж вони зникають, пацієнту повторно роблять лабораторний аналіз, через 5-6 днів – ще один. Лише в тому випадку, коли обидва аналізи показують відсутність вірусу, людина може вважатись здоровою і має право вийти з самоізоляції. При цьому вона й далі мусить дотримуватись правил гігієни, адже може, наприклад, перенести вірус, торкнувшись зараженої дверної ручки, а потім – потиснувши комусь руку.Якщо результати лабораторного тесту показали, що у пацієнта немає коронавірусу, йому все одно доведеться 14 днів дотримуватись самоізоляції. Це через те, що навіть високоточний ПЛР-тест має невеликий відсоток похибки.Якщо через 14 днів симптоми так і не з’явились, людина вважається здоровою.У Луцьку опитали п’ять приватних лабораторій: «Сінево», «Лакмус», «Гемомедика», «Ескулаб», «Українсько-німецька лабораторія». Тестів, які показали б інфікування коронавірусом, не роблять у жодній з них.При цьому в «Українсько-німецькій лабораторії» роблять тест на імуноглобулін G. Він показує не наявність вірусу в організмі, а антитіл, які з’являються після хвороби. Коштує такий аналіз 510 гривень. Аналіз роблять у Німеччині, тому чекати на результат потрібно близько 10 днів.Текст: Віта Сахнік

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію