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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У МЗС повідомили, скільки українців захворіло на COVID-19 за кордоном

У МЗС повідомили, скільки українців захворіло на COVID-19 за кордоном
Станом на вечір 9 квітня на лікуванні за кордоном перебуває 174 українця з коронавірусом. За добу одужали двоє українців.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Так, наразі 174 громадян України проходять лікування від COVID-19 в різних країнах, зокрема, найбільша кількість в Італії — 121, а також у Греції — 22.

Варто зазначити, що за кордоном вже одужали 19 українців, проте 5 померли.

Повідомляють, що станом на 9 квітня, кількість громадян України, які звернулись по допомогу до ЗДУ (закордонних дипломатичних установ — ред.) в рамках системи захист не змінилась — 14 325.

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Теги: коронавірус, українці, кордон
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