У МЗС повідомили, скільки українців захворіло на COVID-19 за кордоном
Сьогодні, 21:15
Станом на вечір 9 квітня на лікуванні за кордоном перебуває 174 українця з коронавірусом. За добу одужали двоє українців.
Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
Так, наразі 174 громадян України проходять лікування від COVID-19 в різних країнах, зокрема, найбільша кількість в Італії — 121, а також у Греції — 22.
Варто зазначити, що за кордоном вже одужали 19 українців, проте 5 померли.
Повідомляють, що станом на 9 квітня, кількість громадян України, які звернулись по допомогу до ЗДУ (закордонних дипломатичних установ — ред.) в рамках системи захист не змінилась — 14 325.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
Так, наразі 174 громадян України проходять лікування від COVID-19 в різних країнах, зокрема, найбільша кількість в Італії — 121, а також у Греції — 22.
Варто зазначити, що за кордоном вже одужали 19 українців, проте 5 померли.
Повідомляють, що станом на 9 квітня, кількість громадян України, які звернулись по допомогу до ЗДУ (закордонних дипломатичних установ — ред.) в рамках системи захист не змінилась — 14 325.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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