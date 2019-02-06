На Волині склали 70 протоколів за порушення карантину

Сьогодні, 9 квітня 2020 року, у режимі відеоконференцзв'язку під головуванням прокурора Волинівідбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів області, на якій обговорили стан протидії правопорушенням у сфері запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.На Волині проводиться чимала робота задля забезпечення належного реагування на порушення карантинних заходів.З початку введення карантину працівники поліції за порушення його правил склали 70 протоколів, які скерували до судів області.Спільними зусиллями вдалось забезпечити оперативне та ефективне виконання рішень Кабінету Міністрів України в частині заборони вивезення за межі України медичних масок та інших засобів захисту.Лише упродовж березня 2020 року припинено та вже розслідуються дві спроби переміщення через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення.Митний та прикордонний контроль за протиправним переміщенням засобів захисту й лікарських засобів через державний кордон буде ще більше посилено.Забезпечуючи, з одного боку, належне виконання карантинних заходів, не можна допускати безпідставних порушень прав та законних інтересів як громадян, так і суб'єктів господарювання.При цьому діяльність підпільних цехів та розповсюджувачів фальсифікованої продукції, які користаються ажіотажем і панікою, наражаючи життя людей на небезпеку – має бути припинена, як це уже відбулося у Ківерцівському районі, де виявлено та вилучено понад 1000 літрів незаконно виготовленого із фальсифікованого спирту антисептику.У пріоритеті спільної правоохоронної діяльності – протидія та недопущення розкрадання й привласнення розпорядниками як бюджетних, так і благодійних коштів, виділених та зібраних на закупівлі медичних товарів та засобів захисту.Особливої уваги потребують питання контролю якості ліків та товарів медичного призначення, попередження їх штучного дефіциту, необґрунтованого зростання цін.Зважаючи, що на сьогодні більша частина (53%, або 20 з 38) інфікованих в області осіб - медики, в рамках вже розпочатого досудового розслідування буде надано правову оцінку й діям посадовців установ охорони здоров’я регіону в частині повноти вжитих ними протиепідемічних та карантинних заходів при виявленні особи, хворої на коронавірус."У людей повинно сформуватися власне переконання у необхідності дотримання карантинних обмежень та розуміння того, що саме від цього залежить їх тривалість", - наголосив Тарас Безрукий, завершуючи засідання.За підсумками наради керівниками правоохоронних органів Волині узгоджено низку додаткових заходів задля протидії правопорушенням у сфері запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби в області.